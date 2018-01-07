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Губернатор Карлин пожелал жителям Алтая на Рождество верить в самое лучшее

, ИА "Амител"
В поздравлении глава региона рассказал о курорте и бюджетной политики

Фото: правительство Алтайского края 

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей региона с Рождеством. Текст и видео поздравления размещены на официальном сайте правительства региона. 

Александр Карлин рассказал, что чувство радостного ожидания праздника знакомо ему детства. Рождество встречают всегда с надеждой и волнением, верят в самое светлое и лучшее.

"От наступающего года ждем только хороших событий. В уходящем юбилейном году Алтайский край шагнул в новое десятилетие своей истории. Мы гордимся тем, что за последние годы регион значительно укрепился на позициях продовольственного тыла государства, центра российского сельхозмашиностроения, территории с высоким курортным, туристическим, оборонным потенциалом. Впереди – новые цели, замыслы и решения. Взвешенная бюджетная политика позволит нам вести регион по пути достойного развития, реализуя масштабные инвестиционные проекты, выполняя социальные обязательства перед населением", — говорится в сообщении.

Александр Карлин поблагодарил земляков за работу по развитию малой родины. У каждого жителя края есть свои достижения, результаты на трудовом, научном, культурном, ратном поприще.

"Если нас всегда будет объединять стремление принести пользу своей земле, ответственность за ее судьбу — за будущее края можно быть спокойными.Новый год и Рождество — это праздники, которые дарят веру в счастье и согревают нашу жизнь теплом. Искренне желаю, чтобы этот год стал для вас временем оправдавшихся надежд. Пусть в каждой семье воцарятся мир и согласие, пусть добро и счастье войдут в каждый дом!", — добавил глава региона.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.01.2018 10:37
Юрий

Хорошего вам настроения!!!
Вы держитесь там!!!

0  0
7.01.2018 10:42
точный

Правильно, надо верить и молиться.

0  0
7.01.2018 10:45
точный

Держимся, не долго осталось и станет всем хорошо.

0  0
7.01.2018 10:48
- гость -

А что ещё может сказать богатый губернатор нищего региона?

0  0
7.01.2018 10:49
Циничный котик

Мы гордимся тем, что за последние годы регион значительно укрепился на позициях продовольственного тыла государства, центра российского сельхозмашиностроения,

Считает укреплением продовольственного тыла, увеличение количества киосков с шавермой в городах края

0  0
7.01.2018 11:11
101

Он рождество 25.12.2017 отметил

0  0
7.01.2018 11:19
точный

Хороший рецепт тефтелек.

0  0
7.01.2018 11:46
гость

а что еще он может предложить?! Удивительно, самый нищий регион в России , Путин молодых поснимал, а этого в 70 лет держит!

0  0
7.01.2018 11:52
- гость -

Да, ладно! Наконец то уйдет?

0  0
7.01.2018 11:56
- гость -

Удивительно, самый нищий регион в России , Путин молодых поснимал, а этого в 70 лет держит!
----------

Так поэтому и держит. В регионе с копеечными зарплатами дорогущая коммуналка и все платят и молчат. Огромные налоги и все платят и молчат. Именно такие руководители и нужны Владимиру Владимировичу.

0  0
7.01.2018 12:34
Павсекакий

Да... и на выборах побеждают едросы. Молодец Карлин справляется с задачами, поставленными кремлём. А ваши зарплаты их мало волнуют, нефтюшка то опять растёт.

0  0
7.01.2018 12:44
- гость -

11.46
Молодое ворье поснимали, а закаленные жизнью старики страну из болота вытянут

0  0
7.01.2018 13:08
- гость -

Дык, а хлопец разве не коммунист и не католик?

0  0
7.01.2018 13:20
АsimmetriА

...Товарищ, верь- взойдет она,
Звезда пленительного счастья,-
Россия вспрянет ото сна...

0  0
7.01.2018 14:09
- гость -

верить в коммунизм пожелал... будем верить!

0  0
7.01.2018 14:50
Горожанка

И Александр Богданович заговорил на языке агрессора! Даже в этот праздник? "...продовольственный тыл страны..." А передовая. конечно же, в путинской столице! Страшновато как-то. Не разочаровывайте. Вы же все понимаете.

0  0
7.01.2018 15:30
- гость -

Горожанка, не переживайте вы так. Просто Александр Богданович поленился отдельное поздравление с Рождеством написать. Или денег не дал чтобы за него написали. А поздравление с Новым годом в Рождество действительно совсем не так звучит.

0  0
7.01.2018 16:52
- гость -

Пошел уже отсюда!

0  0
7.01.2018 19:15
- гость -

Грудинин в президенты явно не пройдет. А в качестве отступного запросто может получить кресло богданыча. Будем надеяться и верить.

0  0
7.01.2018 19:20
Анатолий

держитесь земляки-тыловики,всем здоровья и хорошего настроения.слава александру богдановичу.мудро ведущему алтайский край к процветанию и благополучию вместе с однопартийцами из единой россии,партии рабочих,крестьян и трудовой интеллигенции.

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