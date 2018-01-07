Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жителей региона с Рождеством. Текст и видео поздравления размещены на официальном сайте правительства региона.
Александр Карлин рассказал, что чувство радостного ожидания праздника знакомо ему детства. Рождество встречают всегда с надеждой и волнением, верят в самое светлое и лучшее.
"От наступающего года ждем только хороших событий. В уходящем юбилейном году Алтайский край шагнул в новое десятилетие своей истории. Мы гордимся тем, что за последние годы регион значительно укрепился на позициях продовольственного тыла государства, центра российского сельхозмашиностроения, территории с высоким курортным, туристическим, оборонным потенциалом. Впереди – новые цели, замыслы и решения. Взвешенная бюджетная политика позволит нам вести регион по пути достойного развития, реализуя масштабные инвестиционные проекты, выполняя социальные обязательства перед населением", — говорится в сообщении.
Александр Карлин поблагодарил земляков за работу по развитию малой родины. У каждого жителя края есть свои достижения, результаты на трудовом, научном, культурном, ратном поприще.
"Если нас всегда будет объединять стремление принести пользу своей земле, ответственность за ее судьбу — за будущее края можно быть спокойными.Новый год и Рождество — это праздники, которые дарят веру в счастье и согревают нашу жизнь теплом. Искренне желаю, чтобы этот год стал для вас временем оправдавшихся надежд. Пусть в каждой семье воцарятся мир и согласие, пусть добро и счастье войдут в каждый дом!", — добавил глава региона.
Комментарии
Хорошего вам настроения!!!
Вы держитесь там!!!
Правильно, надо верить и молиться.
Держимся, не долго осталось и станет всем хорошо.
А что ещё может сказать богатый губернатор нищего региона?
Мы гордимся тем, что за последние годы регион значительно укрепился на позициях продовольственного тыла государства, центра российского сельхозмашиностроения,
Считает укреплением продовольственного тыла, увеличение количества киосков с шавермой в городах края
Он рождество 25.12.2017 отметил
Хороший рецепт тефтелек.
а что еще он может предложить?! Удивительно, самый нищий регион в России , Путин молодых поснимал, а этого в 70 лет держит!
Да, ладно! Наконец то уйдет?
Удивительно, самый нищий регион в России , Путин молодых поснимал, а этого в 70 лет держит!
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Так поэтому и держит. В регионе с копеечными зарплатами дорогущая коммуналка и все платят и молчат. Огромные налоги и все платят и молчат. Именно такие руководители и нужны Владимиру Владимировичу.
Да... и на выборах побеждают едросы. Молодец Карлин справляется с задачами, поставленными кремлём. А ваши зарплаты их мало волнуют, нефтюшка то опять растёт.
11.46
Молодое ворье поснимали, а закаленные жизнью старики страну из болота вытянут
Дык, а хлопец разве не коммунист и не католик?
...Товарищ, верь- взойдет она,
Звезда пленительного счастья,-
Россия вспрянет ото сна...
верить в коммунизм пожелал... будем верить!
И Александр Богданович заговорил на языке агрессора! Даже в этот праздник? "...продовольственный тыл страны..." А передовая. конечно же, в путинской столице! Страшновато как-то. Не разочаровывайте. Вы же все понимаете.
Горожанка, не переживайте вы так. Просто Александр Богданович поленился отдельное поздравление с Рождеством написать. Или денег не дал чтобы за него написали. А поздравление с Новым годом в Рождество действительно совсем не так звучит.
Пошел уже отсюда!
Грудинин в президенты явно не пройдет. А в качестве отступного запросто может получить кресло богданыча. Будем надеяться и верить.
держитесь земляки-тыловики,всем здоровья и хорошего настроения.слава александру богдановичу.мудро ведущему алтайский край к процветанию и благополучию вместе с однопартийцами из единой россии,партии рабочих,крестьян и трудовой интеллигенции.