Самым кассовым фильмов в Барнауле по итогам 2017 года стала сказка от студии "Дисней" "Последний богатырь", которая собрала 18 миллионов рублей. Это следует из данных единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
"Последний богатырь", к слову, уже обновил все рекорды. Эта картина собрала в российском прокате около 2 миллиардов рублей и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. В столице Алтайского края сказку посмотрели 93 тысячи человек.
На второй строчке оказался Джонни Депп и пятая часть "Пиратов Карибского моря" с 17,9 миллионами рублей, что всего на 100 тысяч меньше, чем у "богатыря". Блокбастер от студии "Дисней" собрал в Барнауле на сеансах 78 тысяч человек.
На третьей строчке расположился мультфильм "Босс-молокосос" с 15,2 миллиона рублей. На четвертом "Форсаж 8" с 14,4 миллионам. Замыкает пятерку лидеров еще один мультфильм "Гадкий Я 3" с 14,1 миллионом.
Также в 20-ку кассовых хитов в Барнауле по итогам года попали "Викинг", "Стражи Галактики 2", "Тор 3", "Притяжение", "Салют 7", "Мумия", "Трансформеры 5", "Кредо убийцы", "Зверопой", "Оно". Удивительно, но в 20-ка отсутствие восьмой эпизод "Звездных войн", который довольно скромно собрал в России в общей сложности 800 миллионов рублей.
Комментарии
Ни одного нормального фильма, печаль(((
отличный фильм, много скрытого юмора и сюжетик не напрягает, смотрится на одном дыхании и нет никакой тягомотины !............а кому не нравится смотрите амеровскую супергеройщину !!!!!!!!!!!!!!!!!!
"а кому не нравится смотрите амеровскую супергеройщину !!!!!!!!!!!!!!!!!!"
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сказка от амеровской студии "Дисней"
Посмотрели бесплатно по телевизору.
Не смог, но пытался
я знаю какая студия сняла этот фильм...........просто амеры везде спасают мир и везде одни супергерои, а здесь сюжет довольно нейтральный, хоть и про богатыря !
"просто амеры везде спасают мир и везде одни супергерои"
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Ну не знаю... Во "Властелине колец" хоббиты спасают мир, в фильмах "Тор" и "Тор-2" мир спасает скандинавский бог... я мало сказок смотрел, но не припоминаю, чтоб везде именно амеры всех спасали.
ждем вторую серию, чем же всё-таки всё закончится? Наверное, третьей серией...
Фильм отличный. Фильм наш. Сняли на киностудии Дисней, но от этого он не стал американским. Так что не гундите, тупицы
повсекакию : ТОР сканинавский бог но спасает он мир с амерами, ты хоть одного нормального РУССКОГО в амеровских фильмах видел ?.......пойди поповсекакай !
" ТОР сканинавский бог но спасает он мир с амерами"
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Ты писал, что амеры всех спасают. А сейчас пишешь, что ТОР спасает амеров (и кстати, не только их, т.к. они не одни дивут на этой планете)
Определись!
А нормальный русский - это какой по твоему? Богатырь Святозар?