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Владимир Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество

, ИА "Амител"
Глава государства встретил праздник в Симеонской церкви

Фото: apostrophe.ua

Президент страны Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца. Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.

Симеоновская церковь — одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм построили в 1734 году по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году его закрыли, а позже разграбили. В 1951–1954 годах здание реставрировали, в 1980-х годах приспособили под метеорологический музей. Только в 1994 году храм вернули Санкт-Петербургской Епархии.

Как пишет РИА "Новости", премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда он прибыл с супругой Светланой. В храме собрались несколько тысяч человек, богослужение в прямом эфире транслировали центральные телеканалы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.01.2018 11:41
- гость -

А откуда у него икона?

0  0
7.01.2018 11:44
- гость -

Не про всех подсвечноков написали. А где ими работали руководители фракций и наиболее креативные депутаты? Герой-академик их шайтанами не обзывал?

0  0
7.01.2018 11:49
- гость -

А это не тот Владимир Владимирович, который в составе комсомольского оперативного отряда верующих в храмы не пускал на Праздники в городе Ленинграде?

0  0
7.01.2018 11:52
точный

значит земля плоская и твердь небесная сверху- потому как
, так и написано в библии раз наши вожди в это верят
и соблюдают религиозные праздники и обряды. Всех с Рождеством!

0  0
7.01.2018 11:54
- гость -

Не верю в его веру. Он же был комсомолец и коммунист !

0  0
7.01.2018 11:55
- гость -

И папа крещённый и Вова крещёный как же оно в КГБ попало?

0  0
7.01.2018 11:56
- гость -

Я смотрю, нравится ему в храмах то. Ну и шёл бы в монастырь старость встречать, грехи замаливать. Авось, Господь и простил бы. Или он место присматривает, где его мощи будут лежать.

0  0
7.01.2018 12:19
Павсекакий

Я понимаю, если б сам икону нарисовал.... а XIX века - как она к нему попала?

0  0
7.01.2018 12:26
- гость -

Гэбнюк на богослужении? Скажите православные, ни у кого религиозные чувства не оскорбляются?
По всем канонам, путин должен был встретить Рождество на ЗенитАрене, а молиться в сторону газпромовской Кукурузины, но что-то пошло не так.

0  0
7.01.2018 12:27
- гость -

Икона середины 19-го столетия сейчас стоит целое состояние.
В качестве кого выступал даритель?
Если дарил от своего имени, то откуда у него во владении эта икона.
Если от имени государства, то из какого музейного запасника эта икона была изъята и кто его уполномочивал её дарить. ??????????????????????????

0  0
7.01.2018 12:30
Циничный котик

Завораживающий ритуал слияния в крепких объятиях государства и церкви, пока в светском государстве

0  0
7.01.2018 12:32
- гость -

Ну что вы докопались откуда взял? У него что мало богатых друзей? Вероятно, привёз какой-нибудь Ролдугин...

0  0
7.01.2018 12:34
- гость -

Борька коммунячье отродье и алкаш из храмов не вылазил

0  0
7.01.2018 12:40
- гость -

7.01.2018 12:32
- гость -
Ну что вы докопались откуда взял? У него что мало богатых друзей? Вероятно, привёз какой-нибудь Ролдугин...

Сечин подарил на Рождество в корзинке с колбасками

0  0
7.01.2018 12:43
- гость -

- как она к нему попала?

Неужели у Васильевой конфисковали?

0  0
7.01.2018 12:45
- гость -

В день Светлого Рождества нечего мерзости писать!

0  0
7.01.2018 12:59
- гость -

7.01.2018 12:45
- гость -
В день Светлого Рождества нечего мерзости писать!

В храме стоят, о нашем благополучии, величии, скрепах духовных молятся, ну или делают вид, но в свой деятельности , как президента, разжигает войны, межнациональную рознь, поощряет коррупцию, которая как ржа, разъедает общество, вот оно лицемерие, и мерзость великая

0  0
7.01.2018 13:06
- гость -

Добавить даже нечего - царек то голый...

0  0
7.01.2018 13:19
Павсекакий

Что-то запутинские тролли задерживаются... неужели всю ночь свечки держали и отсыпаются?

0  0
7.01.2018 13:19
- гость -

7.01.2018 12:59
- гость -


За клевету ответите!

0  0
7.01.2018 13:29
- гость -

Сам написал он же Горец)

0  0
7.01.2018 13:35
Павсекакий

"За клевету ответите!"
------
О, первый пошёл!
Какая клевета, болезный?
Это объективная оценка происходящего.

0  0
7.01.2018 13:38
- гость -

Или коммунист был не настоящий или верующий стал не настоящий или два в одном?

0  0
7.01.2018 13:42
- гость -

чью икону он подарил? по-моему мог только собственную, надеюсь не музейную.....

0  0
7.01.2018 13:45
- гость -

а "прихожан" с собой привёз или местных ему выдали на прокат?!

0  0
7.01.2018 13:48
- гость -

Так он же вроде как 4 числа в Хакасию прилетел отдыхать с Шойгу. А 6-го уже в Питере. А в СМИ писали, что на несколько дней. Кто-то где-то врёт. Или это разные Путины? Ну технически, конечно, не сложно на денёк метнуться туда-сюда. Только что это за отдых, если в полёте да в машине дольше времени проведёшь, чем непосредственно на отдыхе.

0  0
7.01.2018 13:53
- гость -

7.01.2018 13:45
- гость -
а "прихожан" с собой привёз или местных ему выдали на прокат?!

Массовка из силовиков в гражданском , по разнорядке

0  0
7.01.2018 14:15
- гость -

7.01.2018 13:35
Павсекакий

У кого? У вас? Не смешите! ))))

0  0
7.01.2018 14:17
- гость -

на бюджетные деньги была куплена икона, значит мы все подарили её...но чёт про нас не говорят...

0  0
7.01.2018 14:35
Павсекакий

"У кого? У вас? Не смешите! ))))"
-------
Не у меня, а у гостя в 12:59, а я с оценкой полностью согласен.
Что смешного?

0  0
7.01.2018 14:43
- гость -

Так он же вроде как 4 числа в Хакасию прилетел отдыхать с Шойгу. А 6-го уже в Питере. А в СМИ писали, что на несколько дней. Кто-то где-то врёт.
--------

А в чем проблема. 4 го прилетел в Хакасию, пересел на вертолет, через час на уже в резиденции. Буханул, в баньке попарился. 5-го с утра на охоту, козлов пострелял, буханул, шашлыка наелся, в баньке попарился. 6-го выспался до обеда, сел на вертолёт, пересел на самолёт, к вечеру в Москве. Вполне реальный план, когда у тебя личный самолёт, вертолет и куча слуг.

0  0
7.01.2018 14:45
- гость -

Жалкая кучка комментаторов, как всегда, умудряются любую тему изгадить.

Светлого всем Рождества!

0  0
7.01.2018 15:02
- гость -

Подарил икону... Да он же нищий как церковная крыса, ездит на прицепе. Откуда икона??!!

0  0
7.01.2018 15:04
- гость -

Уважаемые читатели, кому не нравятся комментарии, попросите в следующий раз создать отдельную тему про Светлое Рождество (с младенцами, зайчиками и прочими красивыми картинками) и отдельную тему про бывшего работника КГБ, который как ЗЕК рецидивист, вдруг верующим стал.

0  0
7.01.2018 15:12
- гость -

7.01.2018 15:04
- гость -
А про воспитанность и культуру поведения вам неведомо?

0  0
7.01.2018 15:25
- гость -

"Православных верующих в России (практикующих, т.е. как-то проявляющих свою религиозность) от 1 до 1,5%." -Стоит ли тему раздувать про Рождество?

0  0
7.01.2018 18:41
Люблю Барнаул

Вот умничка! Молитву читает! А не как Ксения Собчак танцы с мужем возле храма разводит в не очень трезвом виде. Всё же душа моя восхищение имеет от вида молящийся в Храме! Слава РПЦ Московского Патриархата и Патриарху Кириллу Пресвятейшему слава на земле и на небе! Аминь!

0  0
7.01.2018 18:43
Люблю Барнаул

Слава Поклонской Наталии и всей Царской Страстотерпчей Семье и Григорию Распутину Слава!

0  0
7.01.2018 18:44
Люблю Барнаул

Аминь Аминь Аминь!

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