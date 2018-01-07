Фото: apostrophe.ua
Президент страны Владимир Путин передал в дар икону церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, где он встретил Рождество, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин около полуночи прибыл в Симеоновскую церковь, где крестили его отца. Путин подарил храму икону середины 19 века в металлическом окладе с изображениями: "Рождество Пресвятой Богородицы", "Воскресение Христово", святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, Архангела Михаила и другими.
Симеоновская церковь — одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм построили в 1734 году по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году его закрыли, а позже разграбили. В 1951–1954 годах здание реставрировали, в 1980-х годах приспособили под метеорологический музей. Только в 1994 году храм вернули Санкт-Петербургской Епархии.
Как пишет РИА "Новости", премьер-министр России Дмитрий Медведев присутствовал на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя, куда он прибыл с супругой Светланой. В храме собрались несколько тысяч человек, богослужение в прямом эфире транслировали центральные телеканалы.
Комментарии
А откуда у него икона?
Не про всех подсвечноков написали. А где ими работали руководители фракций и наиболее креативные депутаты? Герой-академик их шайтанами не обзывал?
А это не тот Владимир Владимирович, который в составе комсомольского оперативного отряда верующих в храмы не пускал на Праздники в городе Ленинграде?
значит земля плоская и твердь небесная сверху- потому как
, так и написано в библии раз наши вожди в это верят
и соблюдают религиозные праздники и обряды. Всех с Рождеством!
Не верю в его веру. Он же был комсомолец и коммунист !
И папа крещённый и Вова крещёный как же оно в КГБ попало?
Я смотрю, нравится ему в храмах то. Ну и шёл бы в монастырь старость встречать, грехи замаливать. Авось, Господь и простил бы. Или он место присматривает, где его мощи будут лежать.
Я понимаю, если б сам икону нарисовал.... а XIX века - как она к нему попала?
Гэбнюк на богослужении? Скажите православные, ни у кого религиозные чувства не оскорбляются?
По всем канонам, путин должен был встретить Рождество на ЗенитАрене, а молиться в сторону газпромовской Кукурузины, но что-то пошло не так.
Икона середины 19-го столетия сейчас стоит целое состояние.
В качестве кого выступал даритель?
Если дарил от своего имени, то откуда у него во владении эта икона.
Если от имени государства, то из какого музейного запасника эта икона была изъята и кто его уполномочивал её дарить. ??????????????????????????
Завораживающий ритуал слияния в крепких объятиях государства и церкви, пока в светском государстве
Ну что вы докопались откуда взял? У него что мало богатых друзей? Вероятно, привёз какой-нибудь Ролдугин...
Борька коммунячье отродье и алкаш из храмов не вылазил
7.01.2018 12:32
- гость -
Ну что вы докопались откуда взял? У него что мало богатых друзей? Вероятно, привёз какой-нибудь Ролдугин...
Сечин подарил на Рождество в корзинке с колбасками
- как она к нему попала?
Неужели у Васильевой конфисковали?
В день Светлого Рождества нечего мерзости писать!
7.01.2018 12:45
- гость -
В день Светлого Рождества нечего мерзости писать!
В храме стоят, о нашем благополучии, величии, скрепах духовных молятся, ну или делают вид, но в свой деятельности , как президента, разжигает войны, межнациональную рознь, поощряет коррупцию, которая как ржа, разъедает общество, вот оно лицемерие, и мерзость великая
Добавить даже нечего - царек то голый...
Что-то запутинские тролли задерживаются... неужели всю ночь свечки держали и отсыпаются?
7.01.2018 12:59
- гость -
За клевету ответите!
Сам написал он же Горец)
"За клевету ответите!"
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О, первый пошёл!
Какая клевета, болезный?
Это объективная оценка происходящего.
Или коммунист был не настоящий или верующий стал не настоящий или два в одном?
чью икону он подарил? по-моему мог только собственную, надеюсь не музейную.....
а "прихожан" с собой привёз или местных ему выдали на прокат?!
Так он же вроде как 4 числа в Хакасию прилетел отдыхать с Шойгу. А 6-го уже в Питере. А в СМИ писали, что на несколько дней. Кто-то где-то врёт. Или это разные Путины? Ну технически, конечно, не сложно на денёк метнуться туда-сюда. Только что это за отдых, если в полёте да в машине дольше времени проведёшь, чем непосредственно на отдыхе.
7.01.2018 13:45
- гость -
а "прихожан" с собой привёз или местных ему выдали на прокат?!
Массовка из силовиков в гражданском , по разнорядке
7.01.2018 13:35
Павсекакий
У кого? У вас? Не смешите! ))))
на бюджетные деньги была куплена икона, значит мы все подарили её...но чёт про нас не говорят...
"У кого? У вас? Не смешите! ))))"
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Не у меня, а у гостя в 12:59, а я с оценкой полностью согласен.
Что смешного?
Так он же вроде как 4 числа в Хакасию прилетел отдыхать с Шойгу. А 6-го уже в Питере. А в СМИ писали, что на несколько дней. Кто-то где-то врёт.
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А в чем проблема. 4 го прилетел в Хакасию, пересел на вертолет, через час на уже в резиденции. Буханул, в баньке попарился. 5-го с утра на охоту, козлов пострелял, буханул, шашлыка наелся, в баньке попарился. 6-го выспался до обеда, сел на вертолёт, пересел на самолёт, к вечеру в Москве. Вполне реальный план, когда у тебя личный самолёт, вертолет и куча слуг.
Жалкая кучка комментаторов, как всегда, умудряются любую тему изгадить.
Светлого всем Рождества!
Подарил икону... Да он же нищий как церковная крыса, ездит на прицепе. Откуда икона??!!
Уважаемые читатели, кому не нравятся комментарии, попросите в следующий раз создать отдельную тему про Светлое Рождество (с младенцами, зайчиками и прочими красивыми картинками) и отдельную тему про бывшего работника КГБ, который как ЗЕК рецидивист, вдруг верующим стал.
7.01.2018 15:04
- гость -
А про воспитанность и культуру поведения вам неведомо?
"Православных верующих в России (практикующих, т.е. как-то проявляющих свою религиозность) от 1 до 1,5%." -Стоит ли тему раздувать про Рождество?
Вот умничка! Молитву читает! А не как Ксения Собчак танцы с мужем возле храма разводит в не очень трезвом виде. Всё же душа моя восхищение имеет от вида молящийся в Храме! Слава РПЦ Московского Патриархата и Патриарху Кириллу Пресвятейшему слава на земле и на небе! Аминь!
Слава Поклонской Наталии и всей Царской Страстотерпчей Семье и Григорию Распутину Слава!
Аминь Аминь Аминь!