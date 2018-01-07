Фото: Amic.ru
Жители Барнаула в популярном сообществе "Барнаул 22" обсуждали работу общественного транспорта во время новогодних праздниках. У многих оказались претензии к троллейбусам и автобусам, что в морозную погоду иногда их приходилось ждать по 30 минут.
"Каждый день жду автобус по 30 минут и еду по полтора часа", — написал один из пользователей. При этом другие отмечают, что действительно интенсивность движения на праздники оставляла желать лучшего, что на остановках скапливалось большое количество человек, но из-за незначительной загруженности на дорогах – скорость движения была высокой.
Другие пользователи указывали конкретные случаи, когда во время праздников они мерзли на улице из-за отсутствия автобуса, поэтому спасали маршрутки, которые ходили регулярнее.
При этом, напомним, что общественный транспорт в столице Алтайского края ходил на Рождество всю ночь, чтобы все верующие могли из службы в храмах благополучно добраться до дома.
Комментарии
Сейчас как только праздники закончатся они начнут говорить о повышении за проезд !! Что им денег не хватает .....................
Как еще заставить тарифы поднять?
Народ за,тавить в 30 градусный мороз стоять на остановках. Это называется : достижение целей любыми путями.
остается сидеть дома
Это отстой. И тут надо бить рублем того чинушку который курирует транспорт в данном городе. Бить рублем его надо сильно, а если не сделает движение транспорта нормальным то вообще выгнать его с занимаемого кабинета и кресла. Кроме своих личных дел и откатов он должен еще заниматся своими прямыми обязаностями
Вопрос тому же начальнику. А почему транспорт у нас ездит максимум до 22.00, В выходные дни уже после 21.00 его не дождешься.?? Нельзя разве сделать нормальный график. Остановки битком после 21.00. И сделать пару маршрутов из одного конца города в другой хотя бы до 2.00 А то вы такие заботливые о людях, что деваться некуда. А мы все вместе сделаем вид что не знаем о вашей договоренности с таксистами.
Есть четко установленный интервал движения. Вышли на проверку, постояли на остановке: Не соблюдают интервал - штраф. Еще раз - двойной штраф. На третий раз - отбирать лицензию на перевозку! Цацкаются, с ними, как с детсадовцами!
Хорошо, что частные автоперевозчики обеспечивают всю потребность в автоперевозках пассажиров.
в транспортных организациях работают такие- же люди,им тоже охота на праздники отдохнуть
после 7 вечера, по павловскому не уедешь, № 20 вообще безобразно ходит, 19-й очень редко, расчитывают только на частников.
после 7 вечера, по павловскому не уедешь, № 20 вообще безобразно ходит, 19-й очень редко, расчитывают только на частников.
бардак!!!!!