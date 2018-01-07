Завод по производству омедненной сварочной проволоки откроется в Новокузнецке в начале 2018 года. Часть продукции будет использоваться и в Алтайском крае.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, завод откроется в Кузнецком районе Новокузнецка. Проект реализовывается в рамках политики импортозамещения.
Планируется выпускать около 5 тысяч тонн в год при круглосуточном режиме работы. Продукция будет продаваться в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском краях, в регионах Восточной Сибири.
"Продукция будет производиться на новейшем итальянском оборудовании по итальянской технологии. На сегодняшний момент проводятся пуско-наладочные работы", — говорится в сообщении.
Комментарии
По всей России вот уже 20 лет открывают новые производства.. Но только в Алтайском крае производства наоборот закрывают и банкротят.!!! Деньги идут только на строительство Торговых центров !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Когда в Алтайском крае откроют хоть одно производство??????????????????????????Или торговый центр это и есть производство?????????????????????
Проволока колючая?
Очень колючая!
Zias, СиСорт, РОУ....- новые производства
Зашибись, завтра итальянцы болты и прочие запчасти к оборудованию перестанут поставлять, в смысле санкции введут на эту тему и очередное импортозамещение накрылось медным тазом. Кого обманываем, кроме себя самих!
Нужно признать, что в России отсутствуют свои технологии. А те которые оставались со времен Союза, в большинстве утеряны из-за деградации управляющего государством менеджмента.
а когда-то самая передовая технология и оборудование по производству проволоки было у нас...
... а теперь у нас Владимир Владимирович и Единая Россия.
Ну, что Вы ! Открываются производства и примером является Рубцовский лесообробатывающий комбинат ! И все светлее и светлее становится в Егорьевском бору и песка все больше !
И нотариусша всё богатее и богатее. Хорошо, что Советский Союз сохранил для всех лес в крае когда- то. Но оказалось, что его хватает только одной семейке и прихвостням.
7.01.2018 13:40
гггг
Zias, СиСорт, РОУ....- новые производства
БКЗ туда же
Что-то кругом итальянские технологии:и мороженое и макароны и омеднённая сварочная проволока.Даём заработать итальянским компагно )
Хорошо, что экономика Алтайского края освобождается через банкротство от бездельников и болтунов так и не научившиеся ничего путнего производить на продажу. Молодцы частные коммерсанты вкладывающие собственные, личные деньги в строительство и раскрутку торговоразвлекательных центров торгующих качественной и востребованной продукцией.
Станкостроение уничтожили в России, а без своего станкостроения не будет и своей промышленности. Какие станки сейчас выпускаются в России?
За последние два десятка лет производство станков в России сократилось почти в 20 раз: с 70 до 3 тысяч, выпускают которые всего около 100 предприятий. По оценкам экспертов количество действующих станков в стране оценивается от 900 тысяч до 1,5 млн штук. Из них ежегодно выходят из эксплуатации порядка 50 тысяч. Общая изношенность (моральная и физическая) оборудования достигла 80%. Мировое лидерство в станкостроении с большим отрывом удерживает Китай. За ним плотным строем идут Германия, Италия, Южная Корея и Тайвань. США занимают 7 место, Россия только 21-е.
Никто не запрещал делать станки в России. Помню как хихикали и попивохивали водяру, хихикая над приватизацией и призывами стать собственниками на БКЗ и Мехпрессах. Результат радует своим результатом. Возмущения специалистов по переустройству промышленности веселят своим профессионализмом и объективностью.
7.01.2018 16:23
- гость -
Никто не запрещал делать станки в России.
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В России кредит под 12%, иностранные предприятия в это время получают кредиты всего под 1-2% годовых, японские вообще под 0,1%. В Японии, кстати, господдержка ещё шире. Завод Fanuc,производящий роботов, не платит земельный налог и налог на недвижимость. Прибыль компании, идущая не техперевооружение, создание новых рабочих мест, также не облагается налогом. Более того, государство возмещает транспортные расходы при экспорте продукции в Европу.
Чувствуете разницу?