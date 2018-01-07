Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Рождественские ночные богослужения прошли в Барнауле с 6 на 7 января.
Несмотря на мороз, в праздничных службах приняли участие тысячи горожан.
Главная служба в Барнауле состоялась в Покровском кафедральном соборе. Здесь богослужение провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Фотокорреспондент Amic.ru побывала в Димитриевском и Никольском храмах и запечатлела, как барнаульцы встречают Рождество.
Комментарии
А сотни тысяч барнаульцев спокойно спали ночью дома и днём не заботились ни о чём. И правильно сделали!
Верующих в стране не более 3%, хотя власти изо всех сил пытаются навязать нам религию.
Ну пока никто не навязывает, хочешь ходи в церковь, хочешь не ходи, но настораживает сращивание государства и церкви, попытки создать , православное государство с духовным лидером во главе, вот тогда уже , по примеру Ирана или Пакистана, те кто не были на богослужении могут быть побиты православными активистами
Были ли на ночном богослужении Дугин и Карлин, если нет, то почему, нарушают внутрипартийный этикет, или Карлин с женой всю опять ночь пельмени лепили
А кто-нибудь видео пытался посмотреть? Я попробовал, а там богомерзкая реклама от К24 аж на 3 минуты. Амик, вы издеваетесь?