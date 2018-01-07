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Сотрудники полиции в Алтайском крае будут охранять общественный порядок в усиленном режиме до конца всех новогодних праздников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Отмечается, что всего задействовано более 6 тысяч сотрудников органов внутренних дел, более 3 тысяч членов народных дружин, около 200 представителей частных охранных организаций и казачества.
При проведении рождественских мероприятий только ночью было задействовано 250 полицейских, а также более 100 народных дружинников. Сотрудники ГИБДД также дежурят возле православных храмов, церквей и монастырей.
По предварительным данным, на территории Алтайского края проведено около 7 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие более 700 тысяч человек.
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