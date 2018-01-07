Известный литовский актер, народный артист СССР Донатас Банионис, а также литовский скрипач и дирижер, народный артист СССР Саулюс Сондецкис в советский период работали на КГБ. Как сообщает Росбалт со ссылкой на заявление Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы, на сайте kgbveikla.lt указано, что Донатанас Банионис работал по именем "Бронюс".
По информации Центра, он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США. Веб-сайт, представляющий деятельность КГБ, описывает его визит в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.
"До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы", — говорится на сайте.
Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году.
Любопытно, что сын Баниониса — Раймундас Банионис, режиссер, проживающий сейчас в Литве, в интервью заявил, что ошарашен новостью о том, что его отец сотрудничал с КГБ. Раймундас Банионис рассказал, что его отец ездил в 1970 году в США, перед поездкой прошел инструктаж, как себя там вести, но не более того.
Донатас Банионис, известный, прежде всего, по работе в картине Андрея Тарковского "Солярис", скончался в 2014 году.
Комментарии
Да , КГБ Литовской ССР умело работать, возможно и был факт вербовки, но не верю что бы кого то сдавал, а вообще актёр великолепный
Дирижер Саулюс Сондецкис так же был завербован КГБ.
Судя по всему, достаточно близкими были и отношения действующего президента Литвы Грибаускайте с КГБ СССР в период её вечернего обучения в Ленинграде.
У них агенты, у нас кадровый у руля, есть чем гордиться
7.01.2018 14:47
- гость - А Вам то откуда известно кто и как в КГБ умел работать ?
Сын Раймундас был ошарашен,что его отец Донатас работал в интересах государства.
У него в голове не укладывается,как так работать на государство."О времена,о нравы..."
www.anekdot.ru/id/925621/
"Я, конечно, подозревал, что литовцы - тормознутые, но так, чтобы только сейчас посмотреть "Мёртвый сезон", и обвинить Баниониса в работе на КГБ..."
))
О том что Грибауська агентка уже не говорят, все знают
В советское время Грибайскайте,используя свои прелести, вызнавала в гостиничных номерах тайны у разомлевших иностранных шпионов.
Все работали на Путина, он же тогда в этой организации работал...