Подземный толчок магнитудой 4,1 зафиксирован в восточной части Казахстана в 324 км к югу-юго-западу от Усть-Каменогорска недалеко от границы с Алтайским крае, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:54 мск в субботу, 6 января, обладал координатами 47.22 градуса северной широты и 80.86 градуса восточной долготы. Это около 500 километров от границ Китая и Монголии, а также рядом с территорий Алтайского края.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5 баллов по шкале MSK-64.
Комментарии
Толи больные совсем такие фотки постить...
Чуть тряхнуло, не повод овраг показывать.
Со всех сторон света трясет Алтай, не хватало, чтобы еще по центру жахнуло...