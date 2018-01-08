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Морозная погода, установившаяся в Алтайском крае с самого начала 2018 года, начнет меняться с понедельника, 8 января.
По информации регионального Гидрометцентра, в этот день еще будет солнечно и без осадков. Дневные температуры составят -11…-17 градусов, однако местами в западных и южных районах -6…-11 градусов.
Ветер будет южным, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.
В Барнауле также без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -13…-15 градусов. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
А вот во вторник жители Алтайского края уже заметнее ощутят перемены в погоде. Днем 9 января местами по краю ожидается снег, метели, а температуры воздуха будут балансировать в пределах -5…-10 градусов.
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