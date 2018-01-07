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Центризбирком в воскресенье, 7 января, завершает прием документов у кандидатов, баллотирующихся на пост президента России в качестве самовыдвиженцев, сообщает "Российская газета".
ЦИК будет принимать документы на выдвижение до полуночи по московскому времени. Прием документов от кандидатов, выдвинутых партиями, продлится до 12 января.
Этап регистрации кандидатов начался 27 декабря 2017 года и завершится для всех кандидатов в один день — 31 января 2018 года в 18:00 по московскому времени. Это крайний срок подачи документов на регистрацию. После этого у ЦИК по закону есть 10 дней, чтобы проверить документы и подписи для вынесения решения о регистрации кандидата
Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется на четвертый срок в качестве самовыдвиженца. Он подал документы в ЦИК в конце декабря. 5 января волентеры начали сбор подписей в его поддержку. На данный момент официально зарегистрирован только один кандидат — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Комментарии
Хорошо, что все идет ладно, демократично, открыто.
А навального не зарегили...подлецы.
7.01.2018 15:55
- гость -
А ничего, что у него судимость?
Интересно, кто победит?
В заказной статейке речь идёт о каком-то четвёртом сроке- не по Нашему это,не по приаритету стабильность мочят!
Президент -пересидент. Выборы -фейк
7.01.2018 16:03
- гость -
Абсолютно не важно. Алексей может быть даже одноногим геем азиатом, он все равно заслуживает чести быть Президентом. Навальный наш президент!
Ни чё, в натуре,что у навального непогашенная судимость?Конституцию надо учить,а не батон на уши крошить...Навал с вендиком порожняки гонять не будут.
А ничего, что у него судимость?
И? У почившего в бозе бийского депутата судимостей целых три: самоуправство, соучастие в краже и хищение госсобсвенности - но это же не мешало ему быть депутатом и даже в АКЗС заседать! Не логично ли, что у подобных кадров должен быть достойный их пахан?
то 16:18 Навал ваша честь и моё достоинство.В натуре.Да какое там одноногий азиатский гей.Даже будь он негром преклонных годов с двумя ходками за изнасилование.Не забудем,не простим подлецам.Мы здесть власть.
Букву пропустили в слове ЦИК...
7.01.2018 16:03
- гость -
Про судимость в Конституции нет ничего, поэтому братва, попирающая основной закон сама вне закона!!! Не может закон о выборах отбирать у нас права данные Конституцией!
Никакого четвертого срока Конституция России не предполагает! А также вечного с пересменками правления...
Хорошо, что у нас в России делается все по Конституции и по Закону. Мы полностью демократическая страна живущая исключительно по Законам.
31 января заканчивается регистрация, 18 марта уже голосовать, а когда будет предвыборная кампания?
О какой предвыборной кампании можно говорить когда выборы как таковые в стране уничтожены. Когда кандидатов в Президенты регистрирует не ЦИК а Путин, который на вопрос Собчак прямо сказал, что Навального он не допустит - обозвав при этом его Саакашвили... О какой кампании можно говорить если будет кандидат, который будет использовать административный ресурс, но в дебатах участвовать не будет....