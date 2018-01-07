Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело исследование рынка новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года, которое охватывало города с населением более 1 миллиона человек.
Как отмечают эксперты аналитического агентства, в 15 городах лидерами авторынка являются лишь три модели: KIA Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta. В большинстве городов лидирует KIA Rio.
Помимо Москвы, в которой продали 11500 седанов и хэтчбеков Rio, эта модель также первенствует в Казани (2019 штук), Нижнем Новгороде (1420 штук), Ростове-на-Дону (1173 штук), Екатеринбурге (1169 штук), Уфе (1109 штук), Волгограде (674 штук), Омске (413 штук) и Красноярске (395 штук). Соплатформенный Hyundai Solaris за отчетный период стал лидером в трех крупных городах: Санкт-Петербурге (6129 штук), Челябинске (839 штук) и Новосибирске (714 штук).
В таком же количестве городов РФ лидером авторынка стала отечественная модель LADA Granta. В Перми она разошлась тиражом в 1496 проданных седанов и хэтчбеков, в Самаре ее приобрел 1241 житель, а в Воронеже – 969.
Комментарии
Вот для СерОжи с косорылкой невезуха - Lada Granta вошла в топ, против его представления о прекрасном. Придется ему смериться. Против правды сложно возмущаться.