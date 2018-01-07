В Новосибирском зоопарке впервые за пять лет родился детёныш пумы

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Пумы из Новосибирского зоопарка стали родителями впервые за 5 лет стали родителями. Точное количество детенышей пока неизвестно.
Самка Милана родила в конце ноября и, как все кошки, первое время скрывала малышей, редко выходила из укрытия.
"Наши пумы круглогодично живут на улице, у них хорошо утепленный домик, куда так просто не заглянешь. Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного", — отметили в зоопарке.
В Новосибирском зоопарке обычно в помете у пум от 1 до 6 детенышей
Комментарии
Пусть учаться в барнаульском зоопарке. У нас малышей каждый год много.