Сергей Каменский из Бийска стал серебряным призёром чемпионата России в стрельбе из пневматического оружия.
Как сообщает "Алтайский спорт", чемпионат страны в стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберного оружия проходят с 4 января в Ижевске. Первые медали чемпионата разыграли 6 января мужчины в олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров.
Золото выиграл мастер спорта международного класса из Вологодской области Илья Марсов. В квалификации он показал результат 627,9 очка, а в финале попал 248,2 очка. Второе место занял заслуженный мастер спорта из Алтайского края Сергей Каменский. Бийчанин показал лучший результат в квалификации – 632,1 очка, а в финале попал 248,1 очка, уступив победителю всего 0,1 очка. Бронзовым призёром стал мастер спорта международного класса из Самарской области Евгений Ищенко – 624,0 очка в квалификации и 226,4 очка в финале.
Комментарии
Искренние поздравления земляку!
Красава!!!