Кредиты на покупку квартиру под 6% буду выдавать в 2018 году в России. Ипотека станет доступна россиянам с низкими доходами. Новой категорией заемщиков станут семьи, в которых второй и последующие дети появились с 1 января 2018 года.
Как сообщает Минстрой страны, программа поддержки семей, у которых родится второй или третий ребенок в 2018 году, позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год. Если в семье двое детей – экономия составит 300 тысяч рублей, пользоваться льготой такие семьи смогут на протяжении 3 лет. Для семей с тремя и более детьми срок льготы вырастет до 5 лет, а экономия составит 500 тысяч рублей. Сэкономить еще 450 тысяч рублей от стоимости квартиры можно за счет использования материнского капитала.
Ожидается, что на получение ипотеки могут рассчитывать около 620 тысяч семей.
Комментарии
Ох, и наобещают с три короба накануне выборов, лишь бы оболванить и зазвать на участок избирательный и взять бюллетень. А начнёшь разбираться. так сплошное обдурилово.
У семей "с тремя и более" детьми откуда при наших заработках средства на приобретение жилья по космическим ценам? А даже если и образовалось откуда-то, то льготный срок в пять лет при покупке жилья вообще ниачём, ипотечные кредиты выдают на такой срок, что младенцы успеют вырасти и народить своих детей, а кредит всё выплачивается и выплачивается. И новые семьи на очереди в кабалу.
а меж тем бывший губернатор Челябинской области нахватал взяток на 3 слишком миллиарда, вывел из за границу и преспокойно проживает где-то там в Британии. И льготная ипотека ни ему, ни его деткам-внукам ни к чему. Народ оплатит!
Предвыборная агитация? За счет бюджета?