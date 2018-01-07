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Более 600 тысяч семей в год выборов президента получат ипотеку под 6%

, ИА "Амител"
В России появится ипотека для "бедных"

Кредиты на покупку квартиру под 6% буду выдавать в 2018 году в России. Ипотека станет доступна россиянам с низкими доходами. Новой категорией заемщиков станут семьи, в которых второй и последующие дети появились с 1 января 2018 года.

Как сообщает Минстрой страны, программа поддержки семей, у которых родится второй или третий ребенок в 2018 году, позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год. Если в семье двое детей – экономия составит 300 тысяч рублей, пользоваться льготой такие семьи смогут на протяжении 3 лет. Для семей с тремя и более детьми срок льготы вырастет до 5 лет, а экономия составит 500 тысяч рублей. Сэкономить еще 450 тысяч рублей от стоимости квартиры можно за счет использования материнского капитала.

Ожидается, что на получение ипотеки могут рассчитывать около 620 тысяч семей.  


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Партнёры

Комментарии

7.01.2018 17:43
- гость -

Ох, и наобещают с три короба накануне выборов, лишь бы оболванить и зазвать на участок избирательный и взять бюллетень. А начнёшь разбираться. так сплошное обдурилово.
У семей "с тремя и более" детьми откуда при наших заработках средства на приобретение жилья по космическим ценам? А даже если и образовалось откуда-то, то льготный срок в пять лет при покупке жилья вообще ниачём, ипотечные кредиты выдают на такой срок, что младенцы успеют вырасти и народить своих детей, а кредит всё выплачивается и выплачивается. И новые семьи на очереди в кабалу.
а меж тем бывший губернатор Челябинской области нахватал взяток на 3 слишком миллиарда, вывел из за границу и преспокойно проживает где-то там в Британии. И льготная ипотека ни ему, ни его деткам-внукам ни к чему. Народ оплатит!

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7.01.2018 18:38
- гость -

Предвыборная агитация? За счет бюджета?

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