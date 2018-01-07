Фото: Новости Горного Алатая
Женщина в Горном Алтае Алтае на машине рухнула с обрыва в реку Катунь. Как пишут "Новости Горного Алтая", 36-летняя женщина отправилась в дорогу ночью 5 января на своем автомобиле Lifan X50. На скользкой дороге она не справилась с управлением и сорвалась с более чем 20-метрового обрыва в Катунь.
Лед оказался крепким, что и спасло женщине жизнь. Также известно, что во время аварии она потеряла сознание и оставалась в неподвижном состоянии в машине несколько часов.
Машину обнаружили местные жители только утром — к этому времени потерпевшая получила обморожение рук и стоп. Местную жительницу с переломом руки и другими травмами госпитализировали, а автомобиль достали с помощью лебедки.
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