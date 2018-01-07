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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен проблемой сохранения свобод человека в условиях активного внедрения цифровых технологий в сфере экономики, сообщает "Россия 1".
"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие — безопасность. Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу.
По мнению Кирилла, речь идет не только о возможности злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию для того, чтобы оказать непоправимый ущерб стране, обществу или кому-то из людей — важен не только технологический, но и духовный уровень.
"Вот приведу вам такой небольшой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" — задал вопрос патриарх.
Патриарх напомнил, что сегодня для того, чтобы получить гражданство одной из европейских стран, людям, которые там живут и которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях, законах. В этом ролике, по словам патриарха, ярко представлена тема ЛГБТ, а по просмотру ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны?
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