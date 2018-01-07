Национальное общество кинокритиков США назвало "Леди Берд" режиссера Греты Гервиг лучшей картиной 2017 года. В общей сложности жюри отдало фильму четыре приза.
Кроме награды за лучший фильм, Гервиг получила приз за лучший сценарий, а также как лучший режиссер. Актриса Лори Меткалф, сыгравшая в "Леди Берд" мать ученика старших классов, стала лучшей актрисой второго плана.
Лучшей актрисой первого плана жюри назвало Салли Хокинс ("Форма воды"). Лучшим актером стал Дэниел Калуя, сыгравший в фильме "Прочь".
"Леди Берд" является вместе с "Секретным досье" и "Формой воды" главным фаворитом предстоящей церемонии "Оскара". Номинанты на премии в категории "Лучший фильм" будут объявлены 23 января, церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Фильм "Леди Берд" номинирован на премию "Золотой глобус", церемония вручения которой состоится 7 января.
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