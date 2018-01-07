Омичка потеряла почти 150 тысяч рублей, пытаясь продать картошку через интернет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
31-летняя омичка разместила в интернете объявление о продаже картофеля. Спустя несколько дней ей позвонил потенциальный покупатель.
"Мужчина убедил заявительницу пройти к ближайшему банкомату якобы для получения денежных средств от сделки. После ряда операций, проведенных по указаниям звонившего, потерпевшей пришло сообщение, что с её банковского счета списаны денежные средства в размере 143 тысяч рублей", – сообщает пресс-служба полиции.
Омичка, обнаружив пропажу денег, сразу же обратилась в полицию и банк. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Оперативники устанавливают регион, откуда осуществлялись телефонные звонки, и все обстоятельства преступления.
Комментарии
31 взрослая уже
вот такие у нас президента и выбирают... Навешают им лапши с три короба на уши, они и идут на заклание, как овцы...
22:43
- гость - "вот такие у нас президента и выбирают..."
Это какого президента конкретно, вот, например, одни голосуют за Собчак, а другие за Путина, здесь кто с лапшой на ушах,.... по-вашему мнению? Если у другого будет отличаться мнение от вашего, значит он с лапшой?
хотелось бы знать, какие операции у банкомата не надо делать или наоборот надо?
А мужик на картинке чё делает? Деньги лопатой гребет?
Давно пора на банкоматы всей страны повешать соответствующие предупреждения
А мужик на картинке чё делает? Деньги лопатой гребет?
---
он находится под юрисдикцией Марса)
7.01.2018 23:03
- гость -
Если Ваша цель получить денежный перевод на карту, то к банкомату вообще ходить не надо. В большинстве случаев достаточно того, что тот кто перечисляет вам деньги знает номер вашего мобильного телефона, привязанного к карте. В редких случаях может потребоваться номер самой карты указанный на ее лицевой стороне (но ни в коем случае не коды с обратной стороны) или номер счета и реквизиты банка, которые можно узнать в отделении банка, обслуживающего Вашу карту.