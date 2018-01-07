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Более 700 тысяч человек в Алтайском крае побывали на новогодних елках

, ИА "Амител"
Такие данные приводят в МВД по региону

Фото: Екатерина Смолихина

Более 700 тысяч жителей Алтайского края побывали на различных праздничных мероприятиях, которые проходят в каникулярные дни нового 2018 года.

По данным МВД по региону, на мероприятиях в общеобразовательных учреждениях, детских садах, учреждениях культуры, в парках и на площадях городов и районов края, а также в церквях, храмах и соборах приняли участие более 700 тысяч человек, из которых почти 446 тысяч детей. Правоохранители называют и примерное количество праздничных мероприятий.

По данным МВД,  в регионе их прошло семь тысяч.Отметим, что до конца праздника охранять порядок в регионе до конца праздников продолжат около 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

7.01.2018 22:18
Юрий Шестаков_odnoklassniki

Кто сколько прошарохался на ёлках .Подсчитали .И толку ?.Вот подсчитали бы кто сколько на кого слазил для поднятия количества населения .И сколько после этого появится новых людей .Вот это дело .А так .Шарохаются люди от безделья .А их считают .Пустое занятие .

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8.01.2018 07:11
- гость -

А некоторых 3 раза посчитали.

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