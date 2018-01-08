Злоумышленники облили краской и обклеили листовками антироссийского содержания здание в Киеве, в котором расположен Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества). Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, инцидент произошел в ночь с 6 на 7 января. В посольстве отметили, что этими действиями был причинен материальный ущерб.
Дипломатическое представительство России в Киеве надеется в этой ситуации на соответствующую реакцию украинских правоохранительных органов и привлечение виновных к ответственности.
Комментарии
вот если бы хохлы что то построили, я бы удивился,
а то что разрушили или обгадили уже никого не удивляет