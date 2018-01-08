Фото: altairegion22.ru
Концерт Мужского вокального ансамбля под управлением Александра Афанасьева состоится в Барнауле в понедельник, 8 января, в Государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35). Об этом сообщают на официальном сайте региона.
В ведомстве отмечают, что зрители на концерте смогут услышать популярные мелодии, шлягеры российской и зарубежной эстрады.
Напомним, Мужскому вокальному ансамблю почти четыре года. Его руководитель — известный на Алтае хормейстер и педагог Александр Афанасьев. До 2011 года он возглавлял ансамбль песни культурного центра при Главном управлении МВД Алтайского края. Часть артистов ансамбля вошла в новый коллектив филармонии.
Начало концерта в 17.00.
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