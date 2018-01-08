Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна признать период пребывания в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его слова в эфире "5 канала".
"В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", -сказал Вятрович.
При этом глава института подчеркнул, что прошлый год знаменовал столетие "начала большевистской агрессии".
Напомним, больше двух лет в этой стране действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Так, были переименованы Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий.
Комментарии
Национальное беспамятство.
Гость 10:21
да нет, скорее наоборот, все при памяти, посмотрите на Финляндию, которая вырвалась из "объятий" СССР, одна из лучший стран мира!
Наша братва идет дальше! Не только переименовывают города и сносят памятники основателю страны - Ленину, но и уже реабилитируют таких как Берия...
Финляндия пожалеет о потере памяти так же как восточная польша и окраина. Месный , кто же тебе так мозги замутил?
Отдать должное нужно и Сталину и Берии.
При них страна была самой сильной в мире.
хохлы-предатели . противно звучит, но им нравится.
уголовное наказание за отрицание оккупации уже предлагали?
8.01.2018 10:38
- гость -
Не нации-предатели,а ее отдельные представители.
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
Это вообще кто? Все высказывания хохлов обсуждать как новость надо? Мало ли какой дурак что там ляпнул
почему сразу большевики-то? А как же два с лишним века нахождения Украины в составе царской России? Может, надо начинать с объявления гетмана Богдана Хмельницкого национальным предателем и российским наймитом? А заодно и всю Переяславскую Раду в топку кинуть - это ж из-за них ненька Украина лишилась самостийности и попала в рабство к клятым москалям?
обсуждать новость смысла нет
через N лет потребуют компенсации от РФ в европейском суде
а там и до аресте имущества РФ недалеко
забыли уже как москальскими лопатами котлован под Черное море копали?
Пусть не забудут обратно яму закопать
почему сразу большевики-то
---
потому, что закон о декоммунизации есть, а о борьбе с царизмом еще нет
8.01.2018 10:32
- гость -
Финляндия пожалеет
Ну давайте подождем, пока финляндия пожалеет. А то европа тоже уже порядком как загнивает да загнивает.
Финляндия пожалеет- сказал гражданин Финляндии Тимченко.
Ну давайте подождем, пока финляндия пожалеет. А то европа тоже уже порядком как загнивает да загнивает.
--------------
да она уж не загнивает, а вовсю гниет! Или заигрывания с толпами обнаглевших мигрантов, в открытую насилующих местных женщин и даже девочек-школьниц, ювенальная юстиция, однополые браки, шумные гей-парады, "толерантные" запреты рождества и объявление Отца нашего господа каким-то бесполым "Оно" - есть признаки душевного здоровья и процветания европейской нации? Также, как и истерические поиски "русского следа" и навязчивая боязнь мифической российской агрессии?
Да уж оккупация. С 1917 года к территории бывшей УНР были присоединены Одесская, Харьковская, Николаевская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская области, Крым, Закарпатье... Как же бедные украинцы страдали, вытаскивая их из грязи, а ведь могли на своей Галичине аж 5 Швейцарий вместо этого построить..., а может и все бы 10!
8.01.2018 11:46
- гость -
Все это, однако, не мешает странам развиваться, а не топтаться на месте. Кстати, когда сгниет-то, наконец, ваш прогноз?)) тогда же, когда финляндия пожалеет, я думаю.
То же было вна Украине и с темой "организованного" москалями "голодомора".Голод и нехватка продовольствия испытывались по всей стране СССР в то время (80 лет назад).А нынешним украинцам ездят по мозгам,вызывая вражду к соседнему братскому народу.Кто-нибудь из украинцев подумал с какой "целью" вообще москали морили украинцев голодом?Никто из них не задумывается кто и с какой целью им в настоящее время мозги морят.
Может и Алтайский край попробуем признать?
Компенсацию каждому!!!!
а ведь могли на своей Галичине аж 5 Швейцарий вместо этого построить..., а может и все бы 10!
--------------
Эт ты про какую Галичину глаголешь? Про ту, что до 1939 года была в составе Польши? И была возвращена Украине ненавистным советским режимом?
подскажите кто нибудь Лизе Песковой и другим деткам разных желязников, что они живут в гниющей Европе, а то они не в курсе, надо срочно перебираться в развивающуюся Сев. Корею!
Все это, однако, не мешает странам развиваться
--------------
И что вы разумеете под развитием? Американские военные базы? Разваливающийся евросоюз? Престарелую мадам Макрон или сумасшедшую Меркелиху?
Кстати, смертельно больной перед кончиной может иметь вид вполне цветущий и даже румяный. Особенно если вовремя подштукатурить!
-гость- 12:05 ВВП на душу население, уровень медицины, привет вам от Кобзона, и Тулеева, уровень образовательных учреждений, уровень развития технологий. Это в двух словах. Так понятно?
подскажите кто нибудь Лизе Песковой и другим деткам разных желязников, что они живут в гниющей Европе
-----------
А зачем? Может, им запах нравится!
Вот вам, кстати, свидетельство душевного здоровья еще одной процветающей нации: "Американка вышла замуж за тетрис, расставшись с калькулятором". Хороший сюжетец для Кащенко, не правда ли? А у них это чудо в колледже учится... так что откуда вам знать, чем там занимаются Лиза Пескова и прочие мажорики? Может, тоже с тетрисом... того...
8.01.2018 12:05
- гость -
Ну и ? Прогноз ваш смертельно больной европе?!) Вечно гнить?)
Лидеры Польши и Венгрии уже в этом году подтвердили что не потерпят никаких беженцев на территории своих стран.
Справка:Беженцы-это те люди,которые покинули свои страны.Те страны,куда вторглись сша на предмет постройки в них демократии.
гость 12.12 - В этом они традиционно нас опережали, но тому есть исторические причины. Не забывайте план Маршалла и то, что несколько десятилетий после войны СССР фактически содержал чуть ли не всю Восточную Европу. К тому же - кто вам сказал, что у нас не было своих достижений? Почему-то в космос процветающая Европа до сих пор летает исключительно в составе так называемых международных экипажей, на наших ракетах и с нашего космодрома. Да и атомную бомбу, как ни крути, создали не европейцы. про Америку вообще молчу: там каждого второго ученого поскреби - окажется русским.
вата подгорает)
Ну и ? Прогноз ваш смертельно больной европе?!) Вечно гнить?)
--------------
Поживем - увидим.
8.01.2018 12:13
- гость -
свидетельство душевного здоровья еще одной процветающей нации: "Американка вышла замуж за тетрис, расставшись с калькулятором". Хороший сюжетец для Кащенко,
)) Везде есть такие непохожие на других граждане. Актер Панин у нас, например. Это что, вы диагноз стране ставите по таким индивидуумам?))
8.01.2018 12:29
- гость -
Вот и в 1917 году также думали.
8.01.2018 12:26
. про Америку вообще молчу: там каждого второго ученого поскреби - окажется русским.
А почему они все там?))
Ну Панин, предположим, не псих. Просто не учен умен и дурно воспитан. К тому же, в артистической тусовке у нас сейчас модно делать деньги и известность на скандалах и эпатаже - вот и стараются, кто во что горазд: Панин дебоширит, Волочкова съезжает по лестнице на матрасе с широко раздвинутыми ногами... А что делать, если таланта нет, а славы хочется?
вата подгорает)
------------
Так слезь с печи-то, валенок! И заслонку закрой!
8.01.2018 12:42
- гость - А что делать, если таланта нет, а славы хочется?
Ну так и той американке тоже!
А Панин наш не только дебоширит))
А почему они все там?))
Ну это не ко мне - это вы у Медведева спросите, все-таки он у нас - глава правительства. Кстати, поинтересуйтесь, долго ли еще Россия будет вкладывать свои денежки в экономику Штатов? И прикиньте, что будет с первой экономикой мира, если вдруг хотя бы Россия и Китай откажутся от доллара? Это ж самый страшный сон всех америкосовых президентов - оттого они и бьются в истерике денно и нощно!
сам чуть за ватой в окно не выпрыгнул...
8.01.2018 12:51
- гость -
Ну вот оно чего, оказывается) А то - украина, украина...)
Афигеть! Неужели кто-то еще в ватниках ходит?! Чет ни одного в славном городе Барнеаполе не видала - даже дворники в шубенках да куртках!
Мы про Украину больше знаем чем про свою страну и вот парадокс - уверены, что Порошенко находится у власти незаконно, а про то что Путин идет, в нарушение Конституции, на четвертый (!!!) срок - не ведаем. Знаем все про Меланию и Иванку, но ничего не знаем и боимся узнать кого Путин указал в качестве членов своей семьи их состояние при подаче документов в ЦИК. И то, что ЦИК эти документы принял нас не удивляет и не возмущает...
Нас загнали в нищету, а мы вместо того, чтобы этому противиться, благословляем своих вождей и проклинаем США, Европу, Украину, делая вид, что не понимаем кто нас имеет...
8.01.2018 13:00
- гость -
Ну, судя по коментам, некоторые джинсы должны - ни-ни, ни себе, ни детям!))
8.01.2018 12:26
- гость -
Не забывайте план Маршалла и то, что несколько десятилетий после войны СССР фактически содержал чуть ли не всю Восточную Европу.
---
План Маршалла и для СССР предлагали. Сами себе злобные Буратины. Про содержание Восточной Европы - хе. ГДР, Чехословакия, Венгрия и Польша всегда были более развиты, чем "содержавший" их СССР.
Почему-то в космос процветающая Европа до сих пор летает исключительно в составе так называемых международных экипажей, на наших ракетах и с нашего космодрома.
---
"Ариан", "Вега"? Не, не слышал. Спутники связи с надписью Russia на борту делают во Франции.
Да и атомную бомбу, как ни крути, создали не европейцы.
---
Американцы и сбежавшие от Гитлера европейцы (Ферми, Бор). А Советы ее вообще не создали, просто украли.
про Америку вообще молчу: там каждого второго ученого поскреби - окажется русским.
---
Вранье. Гугли список нобелевских лауреатов.
Кстати, об Украине... Как там поживают построенная оккупационным режимом Днепрогэс? А также Ровенская АЭС? Харьковский тракторный завод? Ит.д., и т.п... Может, от этого наследия тоже надо отказаться? Заодно пару городов снести нафиг, которые оккупанты после войны отстроили...
Хотелось бы услышать мнение местных коммунистов
8.01.2018 13:01
- гость -
Нас загнали в нищету, а мы
Да ладно вам в другую крайность впадать) У всех все есть необходимое. Конечно, хочется лучше жить, это нормально, тем более, в загнивающей многие побывали)
8.01.2018 12:51
- гость -
И прикиньте, что будет с первой экономикой мира, если вдруг хотя бы Россия и Китай откажутся от доллара?
---
Если Россия откажется - ничего не произойдет. Если Китай - ему капец. Куда он будет продавать свои товары?
План Маршалла и для СССР предлагали. Сами себе злобные Буратины. Про содержание Восточной Европы - хе. ГДР, Чехословакия, Венгрия и Польша всегда были более развиты, чем "содержавший" их СССР.
На каких условиях предлагали - не в курсе? И кстати, если бы мы все то, что строили в странах Восточной Европы после войны - построили у себя, а заодно и денежки, на них за десятилетия потраченные, вложили в собственную экономику - то посмотрели бы тогда, чем бы эти страны сейчас щеголяли. И не стоит забывать, что Россия и в СССР была фактически локомотивом и тащила на своей шее чуть ли не все республики, которые теперь требуют репараций и контрибуций. Да потом еще, после распада СССР - одна платила за всех международный долг. А вот если бы все эти денежки шли исключительно на развитие России-матушки...
Если Россия откажется - ничего не произойдет.
Посмотрим-посмотрим...
Если Китай - ему капец. Куда он будет продавать свои товары?
Ой, да боже ж ты мой! Да в ту же Европу, в Среднюю Азию, в Россию, разумеется, на Ближний Восток - только не за доллары. Купят как миленькие! А США останется без навара, который они имеют с любых долларовых операций в любой точке мира. И капец придет уже им.
8.01.2018 13:16
- гость -
На каких условиях предлагали - не в курсе?
---
В курсе. Как и всем остальным, кто получил американскую помощь. Но ведь предлагали, а СССР отказался. Так на кого пеняете?
И кстати, если бы мы все то, что строили в странах Восточной Европы после войны - построили у себя, а заодно и денежки, на них за десятилетия потраченные
---
Заводы "Шкода" еще при Австро-Венгрии построены. И "Збройовка-Брно" тоже. А за свои денежки вы сколько германских, чешских и венгерских товаров получили?
Да потом еще, после распада СССР - одна платила за всех международный долг.
---
Да, и всю собственность за рубежом и активы банка СССР унаследовала. И долги других стран перед СССР тоже. Другой вопрос - как вы этими долгами распорядились.
8.01.2018 13:13
- гость -
вы так противоречивы, определитесь уже у них свои качественные товары или китайские
Ну, судя по коментам, некоторые джинсы должны - ни-ни, ни себе, ни детям!))
Джинсы уже давно у нас научились шить не хуже. От американских отличаются только отсутствием модного лейбла на жопе. Ну тут каждый выбирает, что ему нужнее - штаны или этикетка. Хотя кто сказал, что он (лейбл) обязательно должен отсутствовать? Наши умельцы не только десятку - что хочешь за полчаса нарисуют - не отличишь от настоящей. Тут америкосам по части таланта и изобретательности за нами вовек не угнаться.
8.01.2018 13:21
- гость -
Посмотрим-посмотрим...
---
1,5% мирового ВВП - это ужасно огромная потеря
Ой, да боже ж ты мой! Да в ту же Европу, в Среднюю Азию, в Россию, разумеется, на Ближний Восток - только не за доллары.
---
Он туда и так продает. С чего вдруг его товары там станут покупать за какую-то другую валюту?
8.01.2018 13:26
- гость -
врать не стыдно?
да считали что долги самого СССР сопоставимы с долгами других стран перед СССР.
Но оказалось что долги нам возвращать никто не собирается, а наши долги выплачены до копеечки.
На каких условиях предлагали - не в курсе?
---
В курсе. Как и всем остальным, кто получил американскую помощь. Но ведь предлагали, а СССР отказался. Так на кого пеняете?
А вы повнимательней читайте, повнимательней! И заодно подумайте, почему европа до сих пор под дудку американцев пляшет? От большой любви, что ли?
Заводы "Шкода" еще при Австро-Венгрии построены. И "Збройовка-Брно" тоже. А за свои денежки вы сколько германских, чешских и венгерских товаров получили?
Ну просто мы им заводы да города строили, а они нам взамен - консервированные помидоры да зеленый горошек. И кстати, Россия при царизме тоже не лаптем щи хлебала - и у нас много чего построено было.
"Если стрелять в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в нас из пушки" - приписывается Отто фон Бисмарку; Абуталибу Гафурову; Черчиллю - на выбор..).
Отними у народа историю – и через поколение он превратится в толпу, а еще через поколение им можно управлять, как стадом.
– ГЕББЕЛЬС Йозеф
вот так и идет
Кстати, если период присоединения, Харьковской, Днепропетровской, Донбасской и Запорожской земли называют оккупацией то пусть вернут земли и станут неаккупированными, клоуны.
Ой да боже ж мой! Спорим тут, спорим! Да все же ясно, как божий день! Чего укры вдруг про оккупацию возопили? Денег хотят. Много. Желательно - на постоянной основе.
Чего америкосы бесятся? Так при Ельцине они, наконец, исполнили свою заветную мечту, которую им Сталин нагло обломал в 45-м, отказавшись от плана Маршалла - захватили Кремль. Еще бы немного - и... Но тут пришел Путин - и дал пинка под зад. Обидно, однако! Мало того, он еще и Крым у них увел - и как раз в тот момент, когда янки уже облизывались на Севастополь и представляли, как их военные корабли будут бороздить просторы Черного моря. Согласитесь, собственный Черноморский флот - это совсем не то, что один вшивый крейсер в нейтральных водах, да и тот - временно! Это ж какие возможности уплыли ни за понюх табаку!
Ну а Европа чего повизгивает? Да от страха! Легла старушка сдуру под янки, думала удовольствие получить, а получила военные базы по всей территории. А теперь трясется - вдруг хозяин с перепою решит с русскими пободаться? Ответка-то ядерная в чей лоб прилетит? Правильно - в холопский. Ну не барину же, право, свой лоб подставлять! А уж кому, как не Европе, знать, что русский Иван ответит обязательно и так, что мало не покажется!
Ну а мы что - мы можем спорить и дальше, пока не надоест. Нам-то что грозит? Максимум - импортозаместительный сыр да картоха со своего огорода.
8.01.2018 13:34
- гость -
А вы повнимательней читайте, повнимательней! И заодно подумайте, почему европа до сих пор под дудку американцев пляшет? От большой любви, что ли?
---
И ужасно от этого страдает? Лучше уж под дудку, чем под балалайку.
Ну просто мы им заводы да города строили, а они нам взамен - консервированные помидоры да зеленый горошек.
---
Да, и помидоры и горошек. И "Татры", и трамваи, и станки, и электронику, и БДК.
И кстати, Россия при царизме тоже не лаптем щи хлебала - и у нас много чего построено было.
---
Это смотря с кем сравнивать.
Много интересных комментарий, но уж больно скучно читать, что почти за всеми стоит ник "гость".Может. всё-таки начнем своими именами подписываться?
Но тут пришел Путин - и дал пинка под зад.
Ога. Если Ельцин плотно на американском вершке сидел, то Вова еще и на китайский сел, окончательно опустив страну до поставщика сырья для всех нуждающихся.
8.01.2018 14:10
- гость -
Смешно.
когда янки уже облизывались на Севастополь
---
Кроме Севастополя на Черном море ни одного порта нет? Варна, Бургас, Констанца, Синоп - не слышал?
и представляли, как их военные корабли будут бороздить просторы Черного моря
---
Так они и бороздят. Регулярно.
Согласитесь, собственный Черноморский флот
---
У США? Кури конвенцию Монтре.
Ну а Европа чего повизгивает? Да от страха!
---
Проекция собственных эмоций на других? Бывает.
А уж кому, как не Европе, знать, что русский Иван ответит обязательно и так, что мало не покажется!
---
Расскажи, как Турции за самолет ответили.
8.01.2018 12:37
- гость -
8.01.2018 12:26
. про Америку вообще молчу: там каждого второго ученого поскреби - окажется русским
А почему они все там?))
А потому что правительству и президенту не нужны учёные, они ведь умеют думать и за похлёбку им не нравится работать, а нашему правительству, президенту и церкви жадной нужны рабы, которым некогда думать, на этих тварей пахать надо.
про Америку вообще молчу: там каждого второго ученого поскреби - окажется русским.
---
Вранье. Гугли список нобелевских лауреатов.
А что в США учёные только те, кто в этом списке? Да уж...невелико количество.
А то, что наши учёные умы помогают развиваться Америке-чистая правда.
"Такое предложение озвучил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович"
-----------
Какой-то ушибленный фрик предложил какую-то хрень, и такое бурное обсуждение! В каждой стране есть не вполне адекватные националисты, но они не являются мейнстримом. По такой логике Киевская Русь оккупироваля земли древлян, вятичей и т.д., московские князья оккупировали все близлежащие княжества, а затем и всю территорию нынешней России.
Не надо всерьёз обсуждать дурацкие предложения. Это всё полезло только из-за агрессивной политики путина в отношении Украины. Вот ему и надо сказать "спасибо".
8.01.2018 14:52
- гость -
А что в США учёные только те, кто в этом списке?
---
Не только. Но из бывших советских - там только один Абрикосов. Дает представление об общем процентном соотношении.
А то, что наши учёные умы помогают развиваться Америке-чистая правда.
---
Помогают. Но по сравнению с количеством ученых, научных работников и прочих работников умственного труда из самих США и других стран - их число незначительно.
про Америку вообще молчу: там каждого второго ученого поскреби - окажется русским
А почему они все там?))
Там, в Америке, не только наши ученые. Там еще наши денежки - триллионы долларов, вложенных во всякие фонды и бумаги и питающих экономику США. Вот это и есть вопрос президенту - доколе?! А то мы все олигархов ругаем за оффшоры, а тут государственные денежки выведены из страны и по сути, отданы врагу. И кто поручится, что всякие ПРО, кольцом окружившие нашу страну, не построены на проценты с этих денежек, в том числе? И где гарантия, что, случись у нас какая надобность, сшанцы честно отдадут нам наши денежки? А никаких гарантий! Более того - не отдадут точно! Они что - дураки, в самом-то деле, что ли?
Это всё полезло только из-за агрессивной политики путина в отношении Украины. Вот ему и надо сказать "спасибо".
Ну конечно, Путин очень агрессивно не дает хохлам денег на халяву! Не позволяет тырить газ! И вообще затеял газопровод в обход Украины, чтобы даже за транзит не платить! Крым увел - так что и денежки за аренду военно-морской базы в Севастополе накрылись медным тазом, а заодно и хороший повод для шантажа исчез! Железную дорогу в обход Украины замутил и Крымский мост - и опять великим украм одни убытки! Ну придумали хоть контрибуцию стряхнуть за "оккупационное" прошлое - жить-то хочется, а денег-то нет! - так он и тут, собака, смеется! Нако, дескать, выкуси! Мало того - до того обнаглел этот Путин, что потребовал через суд вернуть некогда взятые украми в долг миллиарды! Ну это ж беспредел полнейший! Это ж просто грабеж средь бела дня!
Лучше уж под дудку, чем под балалайку.
И чем вам балалайка не угодила? Вы, вообще, чьих будете?
8.01.2018 13:31
- гость -
врать не стыдно?
---
Это вы о себе?
да считали что долги самого СССР сопоставимы с долгами других стран перед СССР.
---
Так оно и было.
Но оказалось что долги нам возвращать никто не собирается, а наши долги выплачены до копеечки.
---
Есть способы взыскания даже безнадежных, казалось бы, долгов. Вы предпочли другой путь - кто вам виноват?
А то, что наши учёные умы помогают развиваться Америке-чистая правда.
---
Помогают. Но по сравнению с количеством ученых, научных работников и прочих работников умственного труда из самих США и других стран - их число незначительно.
Правильно, они же не только в США уехали, а и в другие страны. Небольшая часть пока дома ещё почему-то работает на благо страны, как они думают. Да их и всё меньше, люди умирают, а новых практически не готовят. А вся эта шушера с диссертациями никому не нужна. Разве что для прожития, чтобы наворованные деньги тратили у буржуев.
Что ты дурачком то прикидываешься? Или правда такой?
Путин нарушил суверенитет другого государства, который РФ обязывалась соблюдать. А кто там что стырил, это ещё разбираться надо. То что он решил строить газопроводы в обход говорит о его не умении договариваться и о дорогостоящем упрямстве. Кто-то посчитал и обосновал целесообразность этих решений? Один упрямый и жадный осёл решил любой ценой наказать других, а страдает население двух стран.
А чувака просто заклинило на газопроводах, отсюда и Сирия и Украина. Кабы такую энергию, да в позитивное русло... жили бы сейчас в другой стране, обогнавшей Португалию))
Массаж, ну не надо людей за дураков-то держать! Как укры годами тырили российский газ - об этом не писал в свое время только ленивый! И то, что Путин закрутил им крантик - абсолютно правильно!
Никакой суверенитет никто не нарушал - не надо тупо повторять америкосовые байки. Права наций на самоопределение никто не отменял! Кстати, не исключаю, что все эти визги про Крым нужны америкосам, чтобы никто, не дай бог, не вспомнил про Косово. Так что уж чья бы корова мычала, как говорится! Да и Хрущев отдал Крым Украине, как выяснилось, грубо нарушив закон и не спрашивая согласия граждан. Путин - спросил! И за это ему честь и хвала!
А если ты мечтаешь жить в другой стране - ну так кто мешает-то? Вали в ту же Португалию, ну или побогаче себе что подыщи. Можешь опять же америкосам продаться - с твоими-то способностями извращать очевидные факты и горячей "любовью" к родному пепелищу"! Будешь как сыр в масле кататься!
Речь как минимум о злоупотреблении алкоголем
"Права наций на самоопределение никто не отменял!"
------
Что за нация такая? Крымская? ))
"Вали в ту же Португалию"
------
А может, всем кто хотел в Россию, надо было "валить" туда? Тем более, что существовала программа по переселению соотечественников.
-гость- 15:56
аншлюс Австрии в 1938 года, тоже право нации на самоопределение? аннексия чешских Судет ничего не напоминает?
Что за нация такая? Крымская? ))
Русская нация? Не слыхал про такую? Или не в курсе, что Крым со времен матушки Екатерины был русским и в большинстве своем именно русские и составляют его население? Или, по-твоему, русские этого права должны быть лишены? И да, кстати, крымские татары тоже в большинстве своем высказались за Россию. Ну кроме нескольких шизанутых на своих идеях руководителей какого-то меджлиса, которые просто лишились кормушки и влияния.
Кто хотел в Россию - вернулся в Россию. Кто хотел в Португалию или в США - тоже давно уже там. Один ты завис тут и маешься: и Россию ненавидишь, и больше никуда не зовут. Сочувствую!
8.01.2018 16:41
- гость -
Русская нация? Не слыхал про такую?
---
А что, русские до сих пор не самоопределились? Ну вы даете, куда там эстонцам
Или не в курсе, что Крым со времен матушки Екатерины был русским
---
А история Крыма сколько лет насчитывает? До матушки Ангальт-Цербстской там никто не жил?
И да, кстати, крымские татары тоже в большинстве своем высказались за Россию.
---
Ну да. Кто смог отойти от стенки - был вежливо препровожден в кабинки для голосования "зелеными человечками".
Пить меньше надо! - не будут везде зеленые человечки мерещиться и несчастные граждане, голосующие под дулом автомата. А еще местные бюджетники, которые хоть и не под автоматом голосуют, но тоже подневольные - вы ж про это ой как любите трещать!
И не надо разводить демагогию: русских в Крыму никто до Путина ни разу не спросил, в каком государстве они хотят жить. Они провели референдум и сделали свой выбор - кому-то этот выбор не понравился. Но это уже проблемы кого-то. Кстати, косовских сербов америкосы как-то постеснялись спросить - их просто поубивали, а кто уцелел - с вещами на выход. Хотя сербы жили в Косово испокон веков, в отличие от албанцев. Ну я понимаю, конечно, это тема очень кое для кого неудобная и нежеланная, поэтому мы лучше тут про путинских зеленых человечков поорем, да погромче!
О, еще один вылез! Местный-демагог! Ты сам-то соображаешь, что говоришь? В Судетах был референдум? Или в Австрии? Без разницы - с охраной в виде зеленых человечков или без, просто - был?!
тогда похожие референдумы на Курилах и Калининграде с вежливыми людьми заинтересованных государств будут легитимны?
8.01.2018 17:04
- гость -
Пить меньше надо! - не будут везде зеленые человечки мерещиться
---
Ага, они там в начале 2014 в Крыму всем мерещились. Выдать, не просыхали крымчане.
Российские "выборы" - это отдельная, очень смешная тема.
И не надо разводить демагогию: русских в Крыму никто до Путина ни разу не спросил, в каком государстве они хотят жить.
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А в Алтайском крае спрашивали? Может, кто-то хотел жить в Китае?
Хотя сербы жили в Косово испокон веков, в отличие от албанцев.
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За Косово сербы должны сказать большое "спасибо" Тито. Кстати, мирных сербов в Косово сами американцы поубивали, собственноручно?
поэтому мы лучше тут про путинских зеленых человечков поорем, да погромче!
---
Пока что ты тут один орешь. А я посмеиваюсь.
-гость- 17:08 совсем двоечник? хоть гуглом научись пользоваться, если учебник по истории никогда в руках не держал
Референдум в Австрии по аншлюсу с Германией проходил 10 апреля 1938 года[1] вместе с аналогичным референдумом в Германии.[2] Он осуществлялся под огромным давлением со стороны нацистской Германии[3], на бюллетенях диаметр ячейки «За» аншлюс был почти в два раза больше, чем «Против».[1]
По опубликованным результатам 99,73 % голосов было подано за слияние с Германией[4] при всеобщей явке 99,71 %.[5]
Ну так чего ты, местный умник, дурацкие вопросы задаешь? Референдум был, все законно! А какие там были квадратики - дело десятое.
Что касается Косово и Крыма: у нас тоже был свой "Тито" - Хрущев его фамилия, которому Крым обязан своим нахождением в составе Украины. Насильственным, если на то пошло - хотя никто не стрелял, просто подмахнули указ, наплевав на закон и на мнение народа. Время такое было. А потом был еще один "Тито" - Ельцин, который с пьяных глаз подмахнул очередную бумажонку - и страны вообще не стало. Хотя народ проголосовал за сохранение СССР. Крым на этом фоне - просто мелочи, он про него и не вспомнил.
Ну и напоследок: немцы воспользовались своим правом на воссоединение. Почему же русским-то опять нельзя? Дядя Сэм не велит? Так он - не наш дядя, пусть идет командует в своем курятнике.
8.01.2018 17:35
- гость -
Ну так чего ты, местный умник, дурацкие вопросы задаешь? Референдум был, все законно! А какие там были квадратики - дело десятое.
---
Бинго! Руссо-путриото оправдывает Гитлера! Ох, на статейку уже написал, за отрицание результатов Второй мировой!
-гость- 17:35
Ну так чего ты, местный умник, дурацкие вопросы задаешь? Референдум был, все законно! А какие там были квадратики - дело десятое.
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гость, у меня к тебе только один вопрос. ты в школу вообще ходил? если бы ходил, то был бы знаком с материалами Нюрнбергского процесса, там все подробненько описано и про "законность" аншлюса Австрии и аннексии Судет и всех остальных донбассов. но видимо школа прошла мимо тебя совсем.
Надо объявить время правления Хрущевым периодом оккупации и геноцида России хохлами.
8.01.2018 17:47
- гость -
Надо объявить время правления Хрущевым периодом оккупации и геноцида России хохлами.
---
Ники́та Серге́евич Хрущёв (3 [15] апреля 1894[5], Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская губерния, Российская империя — 11 сентября 1971, Москва, СССР)
Русский может быть хохлом?
Вот ты тут Косово всё время вспоминаешь - какие негодяи америкосы, но раз они так поступили, значит и мы можем по негодяйски поступать... да? И даже не будем заострять внимание на том, что на Балканах несколько лет шла межнациональная резня и было убито более 200 тысяч человек, а в Крыму как-то все спокойно было, пока какие-то непонятные (якобы оплоченцы) люди, затарившиеся в "военторгах" не захватили контроль над полуостровом.
надо!
скоро у путинских троллей, Хрущев и вовсе окажется дядюшкой Сэмом, ибо чем дальше, тем жиже становятся скрепы.
за отрицание результатов Второй мировой!
Ну и кто во второй мировой победил?
Ники́та Серге́евич Хрущёв (3 [15] апреля 1894[5], Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская губерния, Российская империя — 11 сентября 1971, Москва, СССР)
Русский может быть хохлом?
Судя по подаркам, Хрущ был голимым хохлом. Почему "копатели Черного моря" все "подарки" приняли как будто так и положено?? Почему не отказались от им не принадлежащего??
Эк вас растащило-то! А говорили - сидим, дескать, посмеиваемся... Меня вообще не волнует вторая мировая, а вот в Великую Отечественную таких, как вы, горлопанов, без разговоров к стенке ставили. И правильно делали!
И кстати, что там насчет права разделенных как раз-таки по итогам второй мировой западной и восточной Германий на воссоединение? Все ровно? Долгие несмолкаемые аплодисменты? А русский народ, оказавшийся разделенным в результате затеянной дядей Сэмом холодной войны - воссоединяться ни-ни? И думать не сметь? Ну ты ответь, ответь, не стесняйся!
8.01.2018 18:28
- гость -
Ну и кто во второй мировой победил?
---
Известно кто - Антигитлеровская коалиция: США, Великобритания, СССР, Франция и другие страны.
8.01.2018 18:33
- гость -
Судя по подаркам, Хрущ был голимым хохлом.
---
А хохол - это кто? Вас, славян, не поймешь. Хрущев вроде как русский был, и вдруг сделал операцию по смене национальности?
8.01.2018 18:52
- гость -
Эк вас растащило-то! А говорили - сидим, дескать, посмеиваемся...
---
Как тут не смеяться, такой клоун на арене!
Меня вообще не волнует вторая мировая
---
Заметно
а вот в Великую Отечественную таких, как вы, горлопанов, без разговоров к стенке ставили
---
А в Спарте таких как ты, анацефалов, сбрасывали в пропасть.
И кстати, что там насчет права разделенных как раз-таки по итогам второй мировой западной и восточной Германий на воссоединение? Все ровно?
---
Абсолютно ровно. Организованное в советской зоне оккупации марионеточное коммунистическое правительство было свергнуто, в связи с прекращением действия режима оккупации.
А русский народ, оказавшийся разделенным в результате затеянной дядей Сэмом холодной войны - воссоединяться ни-ни?
---
Vae victis.
18:52, Германию поделили сюзники после её капитуляции. СССР распался сам и его делили по административным границам республик представители этих республик. Нсли ты эту разницу не понимаешь, ну развивай мозги, ты тупой.
А расстреливали как раз такие мало образованные патриоты, дорвавшиеся до власти
Да пофигу вообще на тебя и на твоих хозяев. Крым все равно наш - хоть вы наизнанку вывернетесь, а ничего с этим уже не сделаете. Только вам и остается, что визжать да слюнями брызгать. И Донбасс будет наш, и далее по списку.
8.01.2018 19:38
- гость -
"Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе" (ц)
8.01.2018 17:12
местный
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аналогия с Крымом некорректна, в Австрии было голосование постфактум - 10 апреля 1938 года, уже после состоявшегося 13 марта 1938 года аншлюса, сам вопрос в бюллетене для голосования об этом свидетельствует:
«Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 1938 года воссоединением Австрии с Германией и голосуешь ли за список нашего фюрера Адольфа Гитлера?»
8.01.2018 19:38 СОВОК НАШ! АФГАН НАШ! ОЛИМПИАД НАШ! КАПИТАЛ ЗАГНИВАЕТ! -вот также кричали брежнев-суслов-коммуняки в 1980х потом они сбили боинг, а через 12 лет от их империи не осталось НИЧЕГО!
17:54
- гость - "Русский может быть хохлом?"
Можно узнать, а Порошенко может быть хохлом, простите, украинцем, А Яценюк, а Луценко, а Оля Тимошенко, а...? Да впрочем понятно о чем идет речь.. Они же могут быть хохлами, проводить внутреннюю прохохляцкую политику, почему Хрущев не может быть хохлом, отдав им Крым, он доказал, что может. Какие у вас доводы, что не может? Чем возразите против Крыма? Хохлы это русские, ставшие украинцами, а самые хитропопые из них, это хохлы...
8.01.2018 19:57
ололо
аналогия с Крымом некорректна, в Австрии было голосование постфактум - 10 апреля 1938 года, уже после состоявшегося 13 марта 1938 года аншлюса
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Я хоть не местный, но напомню немного хронологию событий:
"Украинские воинские части и штабы на территории Крыма с начала марта были заблокированы, воздерживались от каких-либо действий и соблюдали нейтралитет до тех пор, пока Крым не вошёл в состав России и военнослужащие были поставлены перед выбором — эвакуироваться и продолжать службу на Украине или принять российскую присягу." - это из русской Вики. Реально "зеленые человечки" появились в конце февраля, 27 февраля захватили государственные учреждения и стратегические объекты.
"Референдум" прошел 16 марта, а 18 марта Крым присоединен к РФ.
хрущёв с украинского на русский переводится как жуков