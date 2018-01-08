Пьяный водитель автомобиля Toyota Land Cruiser устроил погоню, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
Известно, что инцидент произошел в ночь на 7 января. Водитель ехал на опасно высокой скорости, создавая аварийные ситуации, но в конце концов его удалось задержать. Сначала остановить нарушителя полиция попыталась на улице Антона Петрова, но водитель проигнорировал требования. Тогда сотрудники ДПС начали его догонять.
В результате, внедорожник смогли задержать только в частном секторе на улице Червонной. Для этого пришлось подключить дополнительные экипажи ДПС.
Водитель во время задержания вел себя агрессивно и сопротивлялся полиции. На месте он прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат – 0,811 мг/л. Мужчина не согласился с таким результатом и отказался пойти на проверку к врачу-наркологу.
Комментарии
Тройки нужны в дежурном режиме и все в одном протоколе : задержали, провели освидетельствование,доставили, рассмотрели,расстреляли, закопали...
Тоже поди хворый какой?
со службы поди домой торопился, пока святость не покинула.
С усиления- в засаде пять дней сидел.
8.01.2018 11:10
- гость - Чо мент что ли ???
А что он так без номеров и ехал или скрутить успели?
8.01.2018 11:04
- гость -
ага, на всю башку
Р698РХ 22, в другой фотке видно.
" ...водитель автомобиля Toyota Land Cruiser устроил погоню.."
Это не он устроил погоню, а за ним была погоня.
Амик, пишите по-русски