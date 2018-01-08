20-летняя гражданка США решила, что после учебы выйдет замуж за тетрис, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Metro.
Американка отметила, что состоит в отношениях с тетрисом более года и проводит за игрой до двенадцати часов в день.
"Я думаю, что тетрис так прекрасен, он идеален и позволяет мыслить нестандартно. В физическом смысле я ощущаю то же самое, что и люди, которые состоят в отношениях, — понимаешь, что это человек, который тебе подходит", — сказала она.
Как пишет издание, раньше девушка состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер. При этом она никогда не была влюблена в представителей человеческого рода, а только в роботов и неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.
Комментарии
Что с ней будет ,когда она для себя вибратор откроет ???
Да это же кИИИИИИборг, они начали заполонять...
ТЕТЯИС
При этом она никогда не была влюблена в представителей человеческого рода, а только в роботов и неодушевленные предметы, например, осциллоскоп.
Она скромно умолчала о дилдо на батарейках.
Спятивших всё больше.
وأضاف العثماني أمس الأحد -في أول لقاء له مع اللجنة الوطنية للحزب التي تضم مسؤولي كل فروع الحزب منذ انتخابه أمينا عاما الشهر الماضي- أن الحزب عاش فترة صعبة، وصفها بـالمخاض، إذ ترقب عدد من الجهات انقسامه في مؤتمره الوطني الثامن، لكن ذلك لم يحدث.
وشدد العثماني على أن الحزب لا يتهرب من النقاش والاختلاف في الرأي، وأنه يتسم بحرية الرأي مع الالتزام بقرا
Ветреная женщина. Прошлым летом говорят калькулятор ее поймал за прелюбодействие с прямым углом. Простил. И опять вот измена катит.