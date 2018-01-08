Ученый из Южной Кореи после прослушивания новогоднего обращения лидера КНДР Ким Чен Ына уверен, что у последнего проблемы с почками. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на южнокорейскую газету "Тона Ильбо".
Профессор проанализировал речь Ким Чен Ына и сказал, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении некоторых согласных в его речи говорят о нарушении функции почек. Специалист подчеркнул, что такой анализ – не основание для диагноза, но всё указывает на то, что у северокорейского лидера почки работают хуже, чем лёгкие или сердце.
Между тем, ранее стало известно, что Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам похвастался ядерной кнопкой на своём столе и объявил о желании отправить национальную сборную КНДР на Олимпиаду – 2018, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане. Также он заявил о готовности к диалогу с соседними странами.
Комментарии
А нашей балаболке нельзя так диагноз поставить?
Да с таким весом и сердечку там не очень хорошо, я думаю.
11:09, давно уже поставили - хроническая клептократия.
Скоро в корейском коммуносовке начнется грызня за власть, ведь цивилизованного механизма транзита власти там нет до сих пор.
У северных корейцев все нормально, чего им не хватает это объединения одного разделенного народа на взаимовыгодных условиях. Но пока на юге пиндосы эт не возможно.
8.01.2018 13:16
- гость -
Чего не хватает северокорейцам, так это объединения на условиях юга. Никаких выгод для северного совка быть не должно, людоедский режим должен сдохнуть.
8.01.2018 13:21
АБОРИГЕН
ваше высказывание больше хохлам подходит,
судя по вашим постам у вас явный перекос в сознании
Чего не хватает северокорейцам, так это объединения на условиях юга.
а почему не наоборот? или на взаимовыгодных условиях?
Капец, "ученый" диагноз ставит лидеру страны на основании звука голоса- эт не с шоу экстрасенсов "ученый"???
Жрать ему меньше надо. Люди там не худые, а тощие, а этот как свинья хохляцкая.
8.01.2018 13:45
- гость -
или на взаимовыгодных условиях?
А чего может быть нужно ЮК от КНДР, кроме спокойствия на полуострове?
8.01.2018 14:30
- гость -
Жрать ему меньше надо. Люди там не худые, а тощие, а этот как свинья хохляцкая.
американская) Похоже на то, что питается этот лидер гамбургерами, а народ капустку кушает и не жужжит)
как эта средневековая тирания до сих пор не рухнула
15:25
- гость - "как эта средневековая тирания до сих пор не рухнула"
Вы про Саудовскую Аравию или америкосов?
К чему бы это сообщение, на что намекают, а потом доперло, сегодня у Кима День рождения! Вики сообщает: "Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года". Надо отметить!