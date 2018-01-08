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Серьезно болен: ученый из Южной Кореи поставил диагноз Ким Чен Ыну

, ИА "Амител"
По мнению ученого из Южной Кореи, у Ким Чен Ына проблемы с почками

Фото: cdn.tvc.ru

Ученый из Южной Кореи после прослушивания новогоднего обращения лидера КНДР Ким Чен Ына уверен, что у последнего проблемы с почками. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на южнокорейскую газету "Тона Ильбо".

Профессор проанализировал речь Ким Чен Ына и сказал, что вибрация, шумы и амплитуда в произношении некоторых согласных в его речи говорят о нарушении функции почек. Специалист подчеркнул, что такой анализ – не основание для диагноза, но всё указывает на то, что у северокорейского лидера почки работают хуже, чем лёгкие или сердце.

Между тем, ранее стало известно, что Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам похвастался ядерной кнопкой на своём столе и объявил о желании отправить национальную сборную КНДР на Олимпиаду – 2018, которая пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане. Также он заявил о готовности к диалогу с соседними странами.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.01.2018 11:09
- гость -

А нашей балаболке нельзя так диагноз поставить?

1  0
8.01.2018 11:42
- гость -

Да с таким весом и сердечку там не очень хорошо, я думаю.

0  0
8.01.2018 12:54
- гость -

11:09, давно уже поставили - хроническая клептократия.

0  0
8.01.2018 12:56
АБОРИГЕН

Скоро в корейском коммуносовке начнется грызня за власть, ведь цивилизованного механизма транзита власти там нет до сих пор.

0  0
8.01.2018 13:16
- гость -

У северных корейцев все нормально, чего им не хватает это объединения одного разделенного народа на взаимовыгодных условиях. Но пока на юге пиндосы эт не возможно.

0  0
8.01.2018 13:21
АБОРИГЕН

8.01.2018 13:16
- гость -
Чего не хватает северокорейцам, так это объединения на условиях юга. Никаких выгод для северного совка быть не должно, людоедский режим должен сдохнуть.

0  0
8.01.2018 13:45
- гость -

8.01.2018 13:21
АБОРИГЕН

ваше высказывание больше хохлам подходит,
судя по вашим постам у вас явный перекос в сознании

0  0
8.01.2018 13:45
- гость -

Чего не хватает северокорейцам, так это объединения на условиях юга.

а почему не наоборот? или на взаимовыгодных условиях?

0  0
8.01.2018 14:25
точный

Капец, "ученый" диагноз ставит лидеру страны на основании звука голоса- эт не с шоу экстрасенсов "ученый"???

0  0
8.01.2018 14:30
- гость -

Жрать ему меньше надо. Люди там не худые, а тощие, а этот как свинья хохляцкая.

0  0
8.01.2018 14:31
- гость -

8.01.2018 13:45
- гость -
или на взаимовыгодных условиях?

А чего может быть нужно ЮК от КНДР, кроме спокойствия на полуострове?

0  0
8.01.2018 14:39
- гость -

8.01.2018 14:30
- гость -
Жрать ему меньше надо. Люди там не худые, а тощие, а этот как свинья хохляцкая.

американская) Похоже на то, что питается этот лидер гамбургерами, а народ капустку кушает и не жужжит)

0  0
8.01.2018 15:25
- гость -

как эта средневековая тирания до сих пор не рухнула

0  0
8.01.2018 17:03
- гость -

15:25
- гость - "как эта средневековая тирания до сих пор не рухнула"

Вы про Саудовскую Аравию или америкосов?

0  0
8.01.2018 17:09
- гость -

К чему бы это сообщение, на что намекают, а потом доперло, сегодня у Кима День рождения! Вики сообщает: "Лидер КНДР Ким Чен Ын родился 8 января 1982 года". Надо отметить!

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