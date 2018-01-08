Фото: vk.com/barneos22
Вода вышла на поверхность проезжей части на улице Советской Армии в Барнауле утром в понедельник, 8 января. Об этом сообщают подписчики паблика Barnaul 22.
"Советская Армия — 42-я Краснознаменная бригада. ДТП и порыв воды. Объезжайте!",- передают местные жители.
Иные подробности неизвестны.
Комментарии
Это не обветшание советской инфраструктуры не ремонтированной с тех самых времен. Это просто разгул природной стихии!
А что там у коклов? Наверное, ещё хуже?
Не умели раньше водопроводы строить, вот Мы и расхлебываем.
Вода- вышла!
Вода- залила!
Да сколько это можно терпеть !!???
еще лет шесть как минимум
8.01.2018 12:50
- гость -
А потом вода совсем кончится? Или инфраструктура?
После таких моментов в барнауле квартиры начинают резко прибавлять в цене
и дорожать прямо на глазах. Все начинают в барнауле скупать квартиры, а местные риэлторы которые почти все цигане, когда то жившие на Яме, либо около нее, либо имевшие какое то отношение к Яме. начинают быстро суетится с документами, они их сдают в банк для ипотеки и в Мфц
Это в нулевые и 90 годы годы так ремонтировали трубы. Вернее даже не ремонтировали,
а меняли старые трубы на новые. Ну типа меняли. Пишут в финансовой отчетности что якобы их меняли, покупая новые, а сами грубо через фирмочки отмыли бабки и распихали их по карманам. Для отвода глаз, чинушки даже землю в таких случаях иногда могут разрыть и создать видимость проводимых работ
Бороться с природной стихией в условиях нынешнего экономического и политического строя практически невозможно.
Гоосспидя, в Барнауле есть хоть один день в году, чтобы вода не рвала трубы, газ не отключали, электроэнергию, автобусы вовремя ходили. Постоянный бардак. Какие-то люди ещё рвутся туда жить. Хуже этого сельпа нет в стране.