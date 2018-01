Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" не получил кинонаграды "Золотой глобус". Об этом пишет "РБК".

Как пишет издание, российская картина уступила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" немецкой картине "На пределе". Также на победу в этой номинации претендовали камбоджийская лента Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и шведский "Квадрат" (Square).

Напомним, фильм "Нелюбовь" также вошел в шорт-лист премии "Оскар". Названия картин-номинантов премии Американской академии киноискусств станут известны 23 января.