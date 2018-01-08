Жители Барнаула в Instagram делятся фотографиями своего последнего выходного на новогодних каникулах. Кто-то проводит этот день дома, другие гуляют на елке, а третьи — спешат на каток.
Помощницы подрастают🍜))) 🍕🍝🍛🍳🍣🎂🍮☕ Я свой первый борщ сварила в 9 лет! Дочек решила приобщать к кухне с 7 ! Многие говорят- "РАНО"! Отвечаю всем : "Потом будет поздно!"😘 . #семья#любовь#нашесчастье #дети#родители#дочамоя #Вавиловысила#детицветыжизни#детинашебудущее#мыедины#сестрывавиловы#маминыипапиныдочи#настяарина#нашиполовинки#маминыпомощницы#гинекологбарнаул#акушерство#яженщина#доброесердце#мама#лучшаямама#мамуля#мамочка#рождество
Если верить новостям на первом канале, сейчас самое лучшее время для гаданий на женихов😁 Как-то раз занималась я этой фигней в детстве😂 А потом предпочла гаданиям и ожиданиям заниматься собой, решив, что вряд ли к весёлой неухоженной толстушке прибежит жених с тех краев, куда валенок нос показал 😂😂 . А вы верите в гадания?😊 . . #стретчинг #гибкость #шпагат #тренировка #фитнестренер #stretching #sport #sportgirl #siberia #russiangirl #mayday #mood #cute #fitnessmotivation #fitness #goodyear #gym #goodmood #beauty #body #barnaul #barnaul22 #instaaltay
Последний выходной день... 😣 Завтра на работу!👆 Так пусть этот день пройдет отлично! 👍👏😆 #утро #день #вечер #прогулка #последнийвыходной #завтранаработу #новыйгод #рождество #рябина #город #барнаул #инстамир #инстатаг #фото #morning #day #evening #stroll #newyear #merrychristmas #christmas #city #barnaul #insta #instagram
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