Прорыв трубы произошёл утром в понедельник, 8 января, на Советской Армии, 144 в Барнауле. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".
Издание отмечает, без воды остались семь административных зданий и несколько жилых домов. Движение на перекрёстке улиц Советской Армии и 42 Краснознаменной Бригады затруднено.
Также уточняется, что на проезжей части образовалась наледь на дороге. Дорожные службы готовятся устранить последствия аварии на дороге. Сотрудники водоканала устраняют прорыв.
Комментарии
Бороться с природной стихией в условиях нынешнего экономического и политического строя практически невозможно.