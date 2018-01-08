Национальное общество кинокритиков США назвали лучший фильм прошлого года. Итак, этой награды удостоена лента "Леди Берд", которая является дебютной режиссерской работой Греты Гервиг,пишет "ФАН".
Отметим, что голосование кинокритиков прошло в Нью-Йорке. В состав жюри входит 59 человек. На награду организации ежегодно может претендовать любой фильм, выпущенный в США и вышедший в прокат в течение последнего года.
Между тем, также фильм Гервиг был удостоен награды за лучший сценарий. Сама Грета Гервиг была признана лучшим режиссером года.
Кроме этого, актриса Лори Маткалф, сыгравшая в "Леде Берд", получила награду как лучшая актриса второго плана. А лучшей актрисой первого плана жюри признало Салли Хокинс за роль в фильме "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
Награду в номинации "Лучший актер" получил Дэниел Калуй за фильм "Прочь". Награду за лучшую актерскую игру второго плана получил Уиллем Дефо ("Проект "Флорида").
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