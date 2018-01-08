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Всегда Coca-cola: 104-летняя американка раскрыла секрет долголетия

, ИА "Амител"
Женщина призналась, что выпивает не меньше одной бутылки диетической колы в день

Фото: pixabay.com

Жительница США, которая 1 января отметила свой 104-й день рождения, раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание WZZM.

По словам долгожительницы Терезы Роули, ее секрет заключается в ежедневном употреблении диетической колы. Женщина призналась, что пьет не меньше одной банки в день.

"Я пью ее, потому что мне нравится. Я пойду в магазин в среду, и мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы", — рассказала долгожительница.

Между тем, в Америке диетическая кола появилась в США в 1982 году, когда Роули было 68 лет. Однако ученые не считают, что содовая продлила жизнь Роули на 36 лет, поскольку, согласно их исследованиям, этот напиток, не смотря на низкое содержание калорий, может стать причиной ожирения и диабета, а также инсульта и деменции.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.01.2018 14:40
- гость -

Выше, впервые опубликован промокод к долголетию, сделан в Сколково, успешно испытан на московских пенсионерах, в течении нескольких лет его использует ВВП

0  0
8.01.2018 16:28
Кока-кольщик

0  0
8.01.2018 17:51
- гость -

Не верю

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