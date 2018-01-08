Жительница США, которая 1 января отметила свой 104-й день рождения, раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание WZZM.
По словам долгожительницы Терезы Роули, ее секрет заключается в ежедневном употреблении диетической колы. Женщина призналась, что пьет не меньше одной банки в день.
"Я пью ее, потому что мне нравится. Я пойду в магазин в среду, и мне нужно больше диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы", — рассказала долгожительница.
Между тем, в Америке диетическая кола появилась в США в 1982 году, когда Роули было 68 лет. Однако ученые не считают, что содовая продлила жизнь Роули на 36 лет, поскольку, согласно их исследованиям, этот напиток, не смотря на низкое содержание калорий, может стать причиной ожирения и диабета, а также инсульта и деменции.
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