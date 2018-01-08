Барнаульский зоопарк поделился видео, на котором запечатлены моменты нежности между прекрасными рысями Сони и Эвана.
В зоопарке напомнили, что до 14 января заведение работает до 19:30.
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Фото: скриншот страницы
Барнаульский зоопарк поделился видео, на котором запечатлены моменты нежности между прекрасными рысями Сони и Эвана.
В зоопарке напомнили, что до 14 января заведение работает до 19:30.
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Комментарии
Это 18+, рысь-порно
Зоопарки должны быть закрыты. Люди должны бойкотировать зоопарки и цирки. Туда ходят только моральные уроды.
Родителей, проводящих детей посмотреть на жестокое обращение с животными, следует лишать родительских прав.
не слушайте этих ущемлённых с детства. всё у вас очень здорово!
Зоопарк - пережиток прошлого, тюрьма для животных!
Наши дети могут увидеть настоящих живых животных только в зоопарках.
Это замечательно. А если у вас, Ванадий есть замечание. то помогите материально содержать животных, а не разводите тут клоунаду.
У нас в городе замечательный зоопарк!
Людей в клетках держат для того чтобы наказать. Чем же зверушки провинились?
Ничем эти зверушки не провинились. Просто на них делают бабло. Бизнес, ничего личного.
Последнему гостю. Возьми 16 животных которые изчезают с планеты по вине моральных уродов и постарайся их сохранить для потомков. Накорми, заплати работникам, за коммунальные услуги и потом говори о бизнесе. А лучше всего сделай хоть что то что бы люди не убивали животных. Трепло.
8.01.2018 19:38
Сергей Писар
Викторыч, не обращай внимания на сосунов ссыклявых. Они же только в Интернете "смелые". А по факту гнилые и мокрые.
Последнему гостю. Ну да, для такой гопоты зверинец, где мучаются в неволе дикие животные, самое любимое развлечение...