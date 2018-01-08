В сообществе "Инцидент Барнаул" появилось видео, на котором охранники барнаульского автовокзала задерживают танцующего парня.
Инцидент произошел вечером 5 января. Интернет-пользователи обсуждают этот необычный случай. На кадрах видно, как молодой человек танцует в здании автовокзала. Затем к нему подходят двое охранников и пытаются скрутить. Однако им это не удается сделать, и на помощь приходят еще три человека.
Очевидцы предполагают, что парень мог быть под спайсом. Однако официальной информации по этому поводу нет.
Комментарии
Так это был тот самый Витя на репите
Лолите можно танцевать, она звезда. Парень рылом не вышел!)))))))
Нормально зажигает , за что повязали то ???
За появление в общественном месте в состоянии опьянения, предположительно наркотического.
Идёт веселый человек и на него набрасываются какие, то непонятные ГБР-овцы и начинают душить...
8.01.2018 15:47
Павсекакий
Так за эти 8 дней 50% населения вязать нужно было, предположительно
Ну, согласитесь, что паркнь вёл себя мягко говоря не совсем адекватно. Ну накачался чем-то, зачем прилюдно то угарать? Он же мог потом и замерзнуть где-нибудь в сугробе, или по соплям получить от "неравнодушных" граждан.
Павсекакий, вы правы. Но надо отметить, что эти ГБР-овцы трогать его не имели право. Пусть бы танцевал до приезда полиции.
16:27, согласен. И особой угрозы для окружающих не было.
Сравнили Лолиту или веселого пьяного человека! Видите же этот не то, этот танец весельем не пахнет, явно наркота
Зато всяких быдлобомжей уделанных, которые деньги клянчат там никто не отлавливает
Как по видео определили состояние наркотического опьянения?
Зато всяких быдлобомжей уделанных, которые деньги клянчат там никто не отлавливает
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Так они заявляют, что употребляли государеву водку - наркотик, которым в открытую государство барыжит.