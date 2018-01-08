Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима. Постановление опубликовано на сайте правительства.
Теперь владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Кроме этого, в России запретили выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.
"Подписанным постановлением внесены изменения в правила, которыми устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках", — написано в постановлении.
Также в документе сказано, что вводится запрет на выращивание колосовых культур и выжигание травы в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.
Комментарии
а я тож по писал на постановление
а я
Теперь владельцы земельных участков обязаны регулярно убирать мусор и косить траву.
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И что теперь, ко мне на дачу придёт чиновник от Димона и попросит заплатить штраф, так как у меня трава не скошена?
"... в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог."
Знать бы еще размеры этих границ.
Траву выжигать вообще нельзя . От выжига травы погибают не только жучки - паучки , но и мелкие животные и птицы : зайцы , ежи , ящерицы , хорьки , барсуки , перепёлки и др .
А так то человек - варвар , уничтожает всё живое вокруг себя .
8.01.2018 17:09
- гость -
а я тож по писал на постановление--------------Молодец, а теперь быстрей в палату, санитары идут.