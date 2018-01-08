Резкое потепление после недельных морозов ожидают в Алтайском крае во вторник, 9 января. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в ночь на 9 января температура воздуха опустится до -21...-26 градусов, в западных районах при облачности местами до -14...-19.
Но уже днем потеплеет до -4...-9 градусов, в восточных районах до -14. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду с усилением до 12, днём 5-10, местами порывы до 13-18.
В Барнауле ночью температура воздуха составит -21...-23 градуса. Днем потеплеет до -7...-9 градусов. Ветер южный, ночью 2-7 метров в секунду, днём 6-11.
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