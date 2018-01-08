ЦИК принял документы у 15 претендентов, которые желают участвовать в выборах президента России в формате самовыдвижения. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, изначально участвовать в выборах заявляли 46 потенциальных самовыдвиженцев. Последний день приема документов был 7 января. В этот день были приняты документы от пяти претендентов, в частности, у одного из основателей общественного движения "Дети СССР" Тристана Присягина, самовыдвиженца из Челябинской области Виктора Черепанова и москвича Василия Пугачева.
Ранее ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов — президента РФ Владимира Путина, депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлова и предпринимателя, лидера движения "Возрождение" Александра Чухлебова. В настоящий момент Михайлов и Путин открыли специальные избирательные счета и имеют право собирать подписи в свою поддержку и вести агитацию.
Комментарии
Опись клоунов закончена. Скоро выступление в ЦИрКе
Кандидатов много, но все СМИ пиарят одного вову. Так не честно.
Павсекакий, есть и другой фактор. Вова за 18 лет столько "делов наворотил", что большинство думающего населения его просто терпеть не может.
Самовыдвиженцев то много...
На что они рассчитывают
Такой клоунады и такого парада клоунов ..я еще не видел!
А кто подскажет ..?
Главный клоун кто?
Что так мало клоунов, обещали 60 штук? Скучно будет в нашем доме-2...
Надо же так присосаться к власти!
все эти кандидаты, походу, до последнего были не в курсе, что они хотят в президенты
все эти кандидаты, походу, до последнего были не в курсе, что они хотят в президенты
самое обидное, что никто хороший и дешевый алкотестер избирателям не предлагает..(
Куда мой паспорт пропал? -Я уже кандидат в президенты? Мама!
8.01.2018 19:39
- гость -
ты бы за такого проголосовал?