Председатель счетной палаты России Татьяна Голикова ответила на вопрос журналиста "Коммерсанта" о тех местах, где необходимо побывать в 2018 году.
"В первую очередь я бы посоветовала посетить Алтай, Байкал, Камчатку. Уверяю вас, впечатления, которые вы получите от соприкосновения с красотой этих мест, будут незабываемыми", — сказала она.
Другие респонденты назвали озеро Абрау, деревню Дюрсо и поселок с заводом шампанских вин Абрау-Дюрсо, а также город Кисловодск, Вологодскую область и другие места.
Комментарии
Хорошо когда миллион на мелкие расходы и под рукой вертолет с летчиком в распоряжении. Можно посмотреть.
До некоторых красивых мест 4 дня на лошадях.
“Голикова отметила, что впечатления от посещение этого места будут незабываемые“
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