Жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с рейса из-за того, что она отказывалась соблюдать технику безопасности при взлете. Об этом пишет "Р-Спорт".
Отметим, что инцидент произошел еще 6 января. Алиса Аршавина летела вместе с детьми и их няней из Москвы в Алматы. Известно, что женщина не выполняла требования экипажа о необходимости соблюдения правил авиакомпании и попыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, хотя у последней был билет в эконом-класс.
Кроме этого, один из детей госпожи Аршавиной не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что запрещено правилами безопасности.
Жену футболиста сначала пару раз предупредили устно, потом письменно. Но она продолжила игнорировать требования экипажа.
Комментарии
Молодцы, что сняли. Она ж ненормальная. Может ли адекватная женщина быть женой аршавина? Человека, опозорившего российский футбол и который был доверенным лицом у главвора РФ?
Жену футболиста сначала пару раз предупредили устно, потом письменно.
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Интересно как это на деле было?
СМС-ку послали
Она бывшая жена ass shave-инга))
Ребенок накакал в штанишки, а она позвола няньку памперс менять, а закончилось все высадкой чуть ли не голоштанного младенца. Такую версию иносми указывают.....
Похожа на Мару, как там еще ...асарян.
Или у одного хирурга-косметолога обслуживаются?