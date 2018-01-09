Вторник, 9 Январь, 07:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
933154
-15°
Обь
18см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ДТП под Алейском Новый Год -2018Итоги года - 2017
Новости

Снег и потепление придут на смену морозу и солнцу в Алтайском крае 9 января

, ИА "Амител"
Местами по региону ожидаются метели

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Снег и потепление придут на смену морозу и солнцу в Алтайском крае в первый рабочий день 2018 года, 9 января.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах края. Местами метель, на дорогах гололедица.

Днем в крае -4…-9 градусов, в восточных районах до -14 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:34
Путин назначил новых председателей судов в Алтайском крае 0
07:19
Власти Барнаула определили, какие чиновники рискуют стать коррупционерами 0
07:03
Таунхаус с дубовой лестницей и баней продают в Барнауле за 19,5 млн рублей 0
06:48
Как вырастут тарифы на электричество в Алтайском крае в 2018 году 28
06:32
Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе 0
06:23
Снег и потепление придут на смену морозу и солнцу в Алтайском крае 9 января 0
06:01
Как в Барнауле в 2018-м дороги будут ремонтировать: инфографика 1
23:07
Эксперты предрекли рост цен на новостройки в России в 2018 году 0
22:12
Эксперты: Россия через два года откажется от импортного сыра 5
21:04
Ученые назвали причины частого переедания 0
20:03
СМИ: рабочий день Дональда Трампа длится с 11.00 до 18.00 4
19:06
Татьяна Голикова назвала Алтай в числе мест, где необходимо побывать 4
18:18
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев на выборы президента России 14
17:28
Жену футболиста Аршавина сняли с рейса за деструктивное поведение 13
17:03
Первая рабочая неделя 2018 года в Алтайском крае начнется с потепления 0
16:28
Гололед стал причиной столкновения 18 машин в Смоленской области 1
16:05
Правительство запретило россиянам выжигать траву и разводить костры у дорог 8
15:31
Внедорожник влетел в столб в Барнауле 6
15:05
Танцующего парня задержали на барнаульском автовокзале 17
14:37
Барнаульский зоопарк опубликовал моменты нежности двух рысей 13
14:04
Всегда Coca-cola: 104-летняя американка раскрыла секрет долголетия 3
13:37
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года 0
13:03
Несколько жилых домов остались без воды из-за прорыва трубы в Барнауле 1
12:45
Пельмени, горки, каток: барнаульцы делятся снимками последнего выходного 0
12:03
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" не получил "Золотой глобус" 0
11:36
Американка решила выйти замуж за тетрис, расставшись с калькулятором 8
11:04
Серьезно болен: ученый из Южной Кореи поставил диагноз Ким Чен Ыну 16
10:36
Вода вышла на поверхность дороги на улице Советской Армии в Барнауле 11
10:06
Пьяный водитель Land Cruiser уходил от полицейских в Барнауле 9
09:34
Период в составе СССР на Украине предложили назвать "оккупацией" 117
09:15
Концерт Мужского вокального ансамбля пройдет в Барнауле 8 января 0
08:55
Неизвестные в Киеве облили краской здание Россотрудничества 1
08:32
Пожар произошел в частном жилом доме в Рубцовске 0
07:45
Фитнес для ленивых: упражнения на диване 0
07:24
Барнаул окружит "зеленый щит" в 2018 году 19
07:03
Как россияне отдыхают в 2018 году 30
06:44
Худеем после новогоднего застолья: рецепты жиросжигательных коктейлей 1
06:23
Все будет хорошо: как настроиться на работу после длинных праздников 6
06:01
На пути к потеплению: морозы начнут спадать в Алтайском крае 8 января 0
22:08
Неизвестный житель США выиграл в лотерею 560 миллионов долларов 0
21:03
Омичка лишилась всех денег после продажи картошки в интернете 11
20:08
Более 700 тысяч человек в Алтайском крае побывали на новогодних елках 3
19:03
Американские критики выбрали лучший фильм 2017 года 0
18:36
Патриарх Кирилл увидел угрозу в развитии цифровых технологий 22
18:02
Женщина в Горном Алтае на машине рухнула с обрыва в реку Катунь 5
17:31
Более 600 тысяч семей в год выборов президента получат ипотеку под 6% 4
17:04
Бийчанин Сергей Каменский выиграл серебро на чемпионате России по стрельбе 3
16:30
Пумы в зоопарке в Новосибирске впервые за 5 лет стали родителями 1
16:01
Названы самые популярные автомобили в крупных российских городах 2
15:37
ЦИК 7 января завершит прием документов на выборы президента России 25

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.