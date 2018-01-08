Рабочий день президента США Дональда Трампа длится примерно семь часов. Он начинается около 11.00 и заканчивается примерно в 18.00. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на информационный портал Axios.
При этом издание уточняет, что в первые дни президенствования господин Трамп начинал работать раньше и успевал провести больше встреч за день. Итак, сейчас первая встреча в графике Дональда Трампа проходит в 11:00 в Овальном кабинете Белого дома. Между тем в свое время Джордж Буш-младший начинал рабочий день в 6:45, а сменивший его Барак Обама в 9:00-10:00.
Что же касается нынешнего лидера американского государства, то он за один рабочий день успевает провести пару встреч, однако основное внимание уделяет звонкам по телефону и просмотру новостных телепередач. Примерно в 18:00 Дональд Трамп возвращается в свою резиденцию.
Комментарии
Раб на галерах вообще не отдыхает. Только гребет и гребет.
Наш то, сиделец кремлёвский 64 федеральных закона за один день подписал, кода успевает, не понятно, обычный день Путина начинается примерно в 8.30 в его загородней резиденции под Москвой.
Каждое утро, президент отправляется в тренажерный зал, где он выполняет по несколько подходов на каждом из тренажеров. Затем наступает время 1км заплыва в бассейне. После занятий спортом, президент принимает контрастный душ — поочередно прыгая в два маленьких бассейна — один заполненный горячей водой, другой холодной.
После сжигания калорий в бассейне, Путина ожидает питательный завтрак, обычно состоящий из овсяной каши и творога. Часто еду президенту посылает лично патриарх Кирилл. Запивает свой завтрак Путин богатым витаминами коктейлем, который он готовит лично.
После завтрака президент Путин отправляется в офис. Президентский кортеж сопровождает лимузин Путина в Кремль — официальную резиденцию российского президента. На время проезда кортежа блокируюся загруженные московские трассы — благодаря этому на работу Путин добирается всего за 25 минут.
Конечно, перекрытие дорог вызывает серьезные пробки на московских дорогах. Путин говорит, что он осознает какие неудобства он доставляет москвичам, и ему стыдно за то, что утрам некоторым из жителей столицы пригодится отстаивать в традиционной пробке лишнее время.http://newspol.ru/persons/neizvestnyj-putin-kakoj-on-v-obydennoj-zhizni/
8.01.2018 20:42
- гость -
А чего вы гланды, за москалей из нерезиновой, рвете? От зависти?
8.01.2018 20:42
- гость -
Наш живет в придуманном кем-то для него мире, т.к. основную ценную информацию он получает из «красных папок», которые подготавливают для него сотрудники аппарата президента, а компьютером он владеет на уровне отыскания кнопки включения монитора.