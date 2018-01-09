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Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе

, ИА "Амител"
Зимние каникулы за спиной, возвращаемся в привычный деловой ритм

Фото: freelance-recruiting.com

Когда в холодильнике заканчиваются последние салаты, фрукты и бутылки с шампанским (или другими напитками), а вместе с ними и новогодние праздники, на горизонте вновь возникает работа. Как правило, готовы к ней оказываются далеко не все. Многие обленились и привыкли проводить ночи перед телевизором, а потом спать до обеда. Как же после этого перенастроиться на рабочий лад и "попасть в колею" с первого дня? Для этого необходимо следовать нескольким простым советам.

1. Разработайте план действий 

Составление плана в первый же день или накануне поможет здорово уменьшить "вредоносное воздействие" от работы. Самое главное здесь — рассортировать дела по степени важности и содержанию. При этом не стоит сразу же планировать кучу дел — после отдыха бурного всплеска активности, скорее всего, не будет. Так как несколько дней у вас наверняка уйдут на раскачку, запланируйте не более одного значимого дела в сутки. Лучше разбавьте расписание легкими занятиями, которые не потребуют сильной включенности.

2. Побеседуйте с коллегами 

Удивительно, но беседа с коллегами — отличный способ вернуться в рабочую атмосферу. Сначала расспросите их о том, как они провели новогодние праздники, затем расскажите сами. А уже после этого можно будет постепенно переходить к обсуждению рабочих планов и проектов. Не исключено, что во время разговоров кто-то из коллег подскажет вам что-нибудь про какую-нибудь вашу рабочую проблему. Также сразу станет понятно, кто в вашем коллективе уже настроен на работу, а от тех, кто чувствует себя пободрее, можно зарядиться энтузиазмом.

3. Мотивируйте себя

По словам психологов, у более чем 80% сотрудников после праздников отмечается спад мотивации и желания работать. Однако именно мотивация является источником энергии, который позволяет войти в рабочую колею. Конечно, у всех людей есть свои собственные мотиваторы: для одних это деньги, для других — престиж, а третьим достаточно похвалы начальника. Так или иначе, создайте вокруг себя среду, включающую эти факторы. Также может помочь чтение мотивирующей литературы: где-то к середине книги обычно люди начинают ощущать внутренний подъем и прилив энергии.

 4. Начните мыслить позитивно 

Начало рабочей недели — это ведь не так уж и плохо. Особенно для тех, кто занимается любимым делом. Наверняка многие за длительные выходные соскучились по работе: достижению целей, общению с коллегами и любимому офису. Подумайте о рабочем компьютере, папках на рабочем столе, своей необычной кружке — о ваших привычных и стабильных ориентирах в пространстве, в которых вы проводите трудовые будни. Еще можно попробовать психологическое упражнение — найти десять плюсов в работе. В итоге вы поймете, что мир не так уж и плох. Также можно сказать себе, что для того, чтобы заслужить право на отдых на выходных, нужно сделать все важные дела на неделе. Наконец, всегда можно добавить интереса к работе: придумать, как в детстве, игру, занятие которой поможет справиться с монотонными заданиями.

 5. Не забывайте о режиме дня 

Режим дня может стать островком стабильности во время внезапных перемен для вашего организма. Да, теперь придется перестроиться с отдыха на работу, а значит, сидеть до утра за телевизором или компьютером уже не получится. Хорошо, если вам удалось сохранить хотя бы подобие режима в новогодние праздники, ведь тогда его появление в связи с окончанием выходных не будет стрессом для организма. При этом необходимо помнить, что отдых должен быть физиологичным. Лучше всего выяснить, какая у вас норма сна, и позволять себе спать, сколько необходимо. А если вы сова, то лучше свести сборы по утрам к минимуму и делать все возможное с вечера: мыть голову, готовить одежду и собираться, тогда утром останется только умыться, одеться и выходить на работу.

 6. Начните питаться здоровой пищей и побольше гуляйте 

Зимой из-за короткого светового дня мы редко бываем на улице. Поэтому поддерживайте свое здоровье правильным питанием. Включите в рацион продукты с серотонином — гормоном хорошего настроения и радости. Больше готовьте блюд из мяса курицы, морепродуктов, молочных продуктов, орехов. Можно есть шоколад. Также можно увеличить количество витаминов за счет потребления сухофруктов. Прогулки на свежем воздухе тоже помогут улучшить ваше самочувствие. Уделяйте прогулкам хотя бы 30-40 минут в день. Для этого можно ходить пешком на работу или в магазин, который находится дальше от вашего дома.

Вероятно, что после новогоднего отдыха некоторое время вы будете хотеть подольше остаться в праздничном состоянии. Но рано или поздно вы примете необходимость выйти на работу, а эти советы помогут сделать это максимально быстро и эффективно.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru в рамках проекта Новый год — 2016.

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