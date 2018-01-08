Эксперты уверены, что в 2019-2020 годах в России можно будет увидеть заметное замещение импортных изделий на сырном рынке. Об этом пишет "Российская газета".
Как пишет издание, за девять месяцев прошлого года производство сыров в России увеличилось на 5,2% в годовом исчислении. При этом по сравнению с 2013 годом производство снизилось на 2,5%.
По мнению экспертов, это произошло из-за того, что в России до введения продуктового эмбарго на определенные виды иностранных сыров не было устоявшихся традиций сыроварения, в отличие от стран западной и южной Европы.
Комментарии
И я очень люблю пальмовые поделки
Чудо чудесное, производство молока падает, а сыра растет. А впереди ещё шесть лет сплошного благоденствия!
Где то пальмы посадили чели ?
Россия откажется, россияне - вряд ли
На Новый год захотелось хорошего сыра - пошел на рынок и купил немецкий, очень вкусный, настоящий. Вот тебе и контрсанкции. Лежит спокойно на прилавке и никого это не возмущает.
Кто-нибудь видел молоковоз в прошлом году?
Чтобы этого не случилось надо двигать Грудинина - он проблему знает и решит ее в пользу населения!