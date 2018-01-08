Эксперты предрекли рост цен на новостройки и падение стоимости вторичного рынка жилья в 2018 году. Об этом пишет "Газета.ру".
Специалисты рассказали, что повышение стоимости новостроек будет связано не столько с высоким спросом, сколько с ростом строительной готовности ранее заявленных проектов. Также могут подорожать квартиры с хорошей транспортной доступностью и высоким качеством постройки. При этом резкого скачка цен не ждут. Скорее всего, стоимость жилья может вырасти на 2-3%.
Между тем, вторичному рынку предрекают "мягкое падение". Связано это с превышением спроса на такие квартиры над предложением, а учитывая начало программы субсидирования ставок для многодетных семей, спрос на новостройки может немного вырасти.
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