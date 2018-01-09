Фото: pravda-tv.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил председателей в двух районных судах Алтайского края.
Как говорится в указе от 1 января 2018 года, опубликованном на официальном портале правовой информации, председателем Панкрушихинского районного суда стал Алексей Акиньшин, председателем Тюменцевского районного суда – Людмила Варнавская.
Кроме того, глава государства назначил судьей Бийского городского суда Ирину Новоселову.
Комментарии
Может ли в стране судебная власть быть независимой если судьи назначаются!? Являются ли подобные назначения нарушением Конституции РФ, по которой третьей властью является судебная? И не является ли подобная практика основой таких скандальных решений, как освобождение водителей сбивших пешеходов....
У вас на картинке Путин так называемый "Старый" сейчас такой не актуален. Полно же фоток Толстолобого и Удмурта.
Интересен вопрос контроля судей, в своих решениях пишут не всегда адекватно ... но кто читать то это будет (контролировать/проверять).. На адвокатов надо неадэкватные суммы.
Плохо Вы знаете о доходах адвокатов. Примерно 90% адвокатов алтайского края зарабатывают ежемесячно чуть больше уборщицы в торговом центре. Адвокаты давно забыты государством. Не обеспечиваются ни местом работы, ни жильем, ни больничными. Не дай бог адвокату женщине забеременеть она не будет получать ни копейки. Пенсии адвокатов редко и очень редко достигают 10 тысяч рублей. А теперь посмотрите на доходы и обеспечение прокуроров, судей, полиции. Всем предоставляется жилье, место работы, пенсия у некоторых от 100 тысяч рублей. Дока, Вы совсем не в теме.
Знакомый 300 000 адвокату заплатил, когда его на взятке в 5 000 рублей взяли, подстава была, он по привычке взял. Приговор-200 000 руб. в пользу государства.
Думаю, что в теме - глядя на мою обувь и непростые дела, просто отказались... Или 13:25 конкретный пример.
Возможно, дело и не в адвокатах, а в судьях или их контроле. Кучу дел проиграл и с адвокатами и без ..
9.01.2018 08:17
гость
Читай Конституцию РФ прежде чем умничать. Согласно ст. 128 Конституции РФ все судьи назначаются президетом.