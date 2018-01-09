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Как в Барнауле в 2018-м дороги будут ремонтировать: инфографика

, ИА "Амител"
Барнаул в 2018 году снова превратится в большую стройку

В 2018 году на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" на территории Барнаульской агломерации, в состав которой помимо Барнаула включен и Новоалтайск, будет выделено 1,7 миллиарда рублей. Причем 765 миллионов из федерального бюджета, еще 775 миллионов выделят региональные власти. В рамках проекта будет отремонтировано 38 км региональных дорог. В Новоалтайске запланирован ремонт восьми городских улиц. В столице края отремонтируют 42 улицы, это более 70 км. На работы в столице региона будет направлено 999,5 миллионов рублей, 637,5 – из федерального бюджета, 246,8 – из краевого, 115,2 – из городского.

К концу 2019 года власти рассчитывают увеличить протяженность автомобильных дорог Барнаульской агломерации, приведенных в нормативное состояние, с 658 до 837 километров. За 2018 год — на 118 километров, или 9,7%, за 2019 год — на 62 километра, или 6,3%. К слову, общая протяженность дорог в агломерации составляет 1217 километров.

По планам городских властей Барнаул в следующем году снова превратится в большую стройку. Однако власти надеются, что благодаря проведенной в 2017 году работе придется меньше потратить времени на ямочный ремонт.

Подрядчики выйдут на дороги уже весной, с наступлением тепла. Прежде всего, это улицы Попова, Юрина (от Матросова до Попова), Панфиловцев (от Павловского тракта до Энтузиастов), Новосибирская, Тимуровская, 40 лет Октября, проспект Ленина (от Северо-Западной до Космонавтов), проспекты Социалистический, Комсомольский, Южный тракт и другие. Также продолжится строительство дорог на улицах Взлетная (от Сергея Ускова до Солнечной Поляны), Сергея Ускова (от Взлетной до Балтийской), Балтийская (от Попова до Энергетиков). Для повышения безопасности движения в 2018 году в столице Алтайского края установят восемь новых светофоров, 16 камер фотовидеофиксации и 740 метров дорожных ограждений.

А что дальше?

Краевые и городские власти уже составляют программу на 2019 год в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Это будут капиталоемкие работы. Речь идет о реконструкции, строительстве и ремонте 17 улиц Барнаула. Например, улицы Попова от Власихинской до Трактовой.

В 2019-2020 гг. планируют построить дорогу от Солнечной Поляны до Энтузиастов, отремонтировать улицу Коммунаров. Кроме того, наконец-то, возможно, будет построен надземный пешеходный переход в районе ТРЦ "Европа", где происходит много ДТП. Будет продолжена установка светофорных объектов, камер фотовидеофиксации. Всего на эти работы планируют потратить 1,6 миллиарда рублей.

Предполагается реконструкция пяти дорог регионального значения. В частности, капитальный ремонт с расширением до четырех полос объездной дороги в обход Барнаула (шоссе Ленточный бор). Также краевые власти обсуждают идею организовать в районе бывшего ресторана "Арарат" кольцевое движение. Наряду с мероприятиями, связанными с реализацией проекта "Безопасные и качественные дороги", в Барнауле будет продолжено строительство транспортного кольца на пересечении улиц Малахова и Власихинская. Оно ведется за счет привлечения внебюджетных средств компании "Первый", гипермаркета "Ашан" и средств городского бюджета. При этом большая часть работ была сделана уже в 2017 году: построено транспортное кольцо, перенесены трамвайные пути и коммуникации, обустроены ливневые канализации и уложено дорожное покрытие. На эти работы было потрачено около 130 миллионов рублей. В ближайшие два года барнаульским дорожникам предстоит уложить последний слой асфальта, провести освещение и нанести разметку. На это потребуется еще около 64 миллионов рублей.

Более подробно читайте в проекте "Новый поворот".

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Комментарии

9.01.2018 07:12
- гость -

Ремонт конечно дело хорошее, но если учитывать как он бездумно делается, то становится понятно, что новые дороги долго не продержатся. Делается всё без ливнёвок, на дороге вода стоит, которая при нашем климате легко разрушит даже качественный асфальт.
Отдельно надо отметить, что совершенно не ведётся строительства. Из года в год обещают доделать Солнечную Поляну и Попова, но дальше обещаний дело не идёт. В городе даже нее планируется! не одной транспортной развязки.
В итоге, осуществляется только ремонт, который не понятно сколько продержится, а какое либо развитие полностью отсутствует.

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9.01.2018 08:05
Злая гостья

В районе бывшего Арарата надо только развязку планировать. Кольцо там уже есть, пробка тоже есть.

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