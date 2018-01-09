Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима. Постановление опубликовано на сайте правительства России.
В частности, в документе сказано, что нужно защищать от огня железнодорожные зоны и участки, прилегающие к автомобильным дорогам.
"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта", — написано в постановлении.
Кроме этого, документ вводит запрет на курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.
Ранее стало известно, что в России владельцы земельных участков теперь обязаны регулярно убирать мусор и косить траву. Также был введен запрет на выжигание травы и разведение костров рядом с автомобильными и железными дорогами.
Комментарии
"В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта"
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Да нет проблем. Можно затушить и выкинуть или остановиться и выкинуть.
Дмитрий Анатольевич, в поездах запрещено курить, какие окурки? Откуда Вам знать, все на вертолетах да самолетах.
Штраф то за этот Закон какой?
Это Вы наверно все пешком да на велике- в поездах при покупке лотерейки, или сувенира у проводника кури скока хошь?
Что, опять наркоманов ущемляют? Теперь им ещё и свинячить можно не везде.
И ЭТО ТАКОЕ ОООЧЕНЬ УМНОЕ РЕШЕНИЕ ЗА 8 ЛЕТ ПРЕД ПРАВ И4 ГОДА ПРЕЗЕДЕНСТВА ТОЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАНЯТСЯ НЕ ЧЕМ ТЕПЕРЬ НУЖНО НАЗНАЧИТЬ ГЛАВНОГО А К НИМУ ЕЩЕ ПОМОЩНИКОВ ВОТ И БУДЕТ ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЦЕ
Главное чтоб козлов не начали ущемлять, Вонадий. Но ВВП своих в обиду не даёт.
жить стало лучше, жить стало веселее
Можно вытряхивать на башку пейджеры зипы вместе с харчами и кожурой.
Можно по 64 таких закона в день придумывать.