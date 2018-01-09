Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Лондона и мигранта из Судана, которые готовили теракт. Об этом сообщает сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на The Guardian.
Известно, что 36-летний Мунир Мохаммед в 2015 году познакомился с 33-летней Роваядой Эль-Хассан, которая работала в аптеке фармацевтом. Выбор на эту девушку пал не случайно. Дело в том, что она на одном из сайтов указала, что работает в аптеке. Она заинтересовала террориста, потому что имела доступ к необходимым химическим веществам, из которых он планировал собрать бомбу.
Весной 2016 года парень и девушка начали общаться по WhatsApp. Затем они стали встречаться, и появилась влюбленность.
Год назад влюбленные были арестованы. У мигранта дома нашли два из трех компонентов для изготовления смертоносного взрывного устройства, а также руководства по изготовлению бомб, детонаторы мобильных телефонов и яд рицина.
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