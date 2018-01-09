Фото: tengrinews.kz
Новый способ стимулирования чиновников предложили в федеральном Минфине, передает РИА "Новости" со ссылкой на проект соответствующего документа.
Отмечается, что Министерство финансов подготовило проект постановления о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов власти.
Средства, высвобождаемые за счет такой оптимизации, предлагается направить на материальное стимулирование чиновников.
Также в Минфине выступают с инициативой увеличения бюджетных ассигнований на материальное стимулирование госслужащих.
Данные предложения относительно оптимизации управленческой системы в течение месяца направят в комиссию по административной реформе.
Комментарии
Средства, высвобождаемые за счет такой оптимизации, предлагается направить на материальное стимулирование чиновников.
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Отобрать у одних чиновников, чтобы дать другим чиновникам? Это так по путенски
И вся забота только о себе, любимых! А что народ? А что народ е..........т!
Т.е. выбор у Них уже очевиден, и страха потери голосов уволенных и членов их семей уже нет?
Я не готов сказать спасёт ли от этого беспредела Грудинин, или Жириновский,или остальные клоуны- но деда надо менять!
9.01.2018 09:29
- гость -
не внимательно читаете:
о сокращении предельной численности федеральных ГОССЛУЖАЩИХ и РАБОТНИКОВ федеральных органов власти.
А это, отнюдь, не чиновники.
Проще говоря, уволить рядовых сотрудников, а их зарплату - попилить.
Как вам такой расклад?
9.01.2018 09:50
- гость -
"спасёт ли от этого беспредела Грудинин..."
Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
9.01.2018 09:51
- гость -
Такого расклада быть не может - чисто технически нельзя из штатного расписания убрать только должности рядовых сотрудников.
9.01.2018 09:51
- гость -
Как вам такой расклад?
Да как и всю предыдущую историю. Бояре делят холопское бабло, холопы от перегрузки сначала начинают работать плохо, потом помирают, и бояре, оставшись без холопской подпитки, начинают падать. Но вместо того, чтобы восстановить количество и содержание холопов, то есть своих кормильцев, еще больше сокращают холопов, их нищенские пайки делят между собой. Но когда холопы почти совсем заканчиваются, появляются Емельки Пугачевы, Стеньки Разины и т.п. После чего бояре ненадолго умнеют и жизнями оставшихся холопов давят бунтарей, восстанавливают госмашину, но после этого все начинается сначала. Ждемс.
Уже давно оптимизировано - младшие сотрудники получают в рАзЫ меньше своих начальников (медицина, налоговая, ....) по разным схемам (премии, от четверти ставки, до 2-3х или без регистрации официальной работников. Теперь это будет по (в) закону.
Не могу себе представить, что если бы вы были на Нашем месте, то вы ,также бы как Мы не делали?
ДРУГИХ ПРОБЛЕМ В СТРАНЕ НЕТ ЧТО НЕ БЫВШИЙ МИНИСТР ИЛИ ЧИНОВНИК -ВСЕ ОНИ СОВЕТНИКИ ЭТИХ ЖЕ МИНИСТРОВ ИТД ПОЧЕМУ ТОУЧИТЕЛЯ МЕДИКИ И ДР ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТЬ ПРОФИЛЬ ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ НО ТОЛЬКО НЕ БЕЛЫМ ВОРОТНИЧКАМ СОВЕТЫВАТЬ КУДА ТРУДНЕЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ ЕСТЬ ИНСТИТУТ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА\СССР-ПЕРЕСТРОЙКА\ ЗА 25 ЛЕТ ТОЛЬКО И СКАТИЛИСЬ В ЯМУ
Как и раньше , после сокращения число чиновников только возрастет . А увеличенные з/п еще и поднимут.
9.01.2018 09:51
- гость -
Проще говоря, уволить рядовых сотрудников, а их зарплату - попилить.
Как вам такой расклад?
у рядовых зарплата невысокая, там пилить нечего, а вот если пару министров сократить с зарплатами 1.7 миллиона в месяц, то конечно можно хорошую сумму сэкономить и направить ее в фонд для лечения больных детей....
но это в справедливом обществе возможно, в нашем врятли...
То есть воровать будут больше, а народ будет беднее. Так и только так !!! Пока нам не надоест. Когда?