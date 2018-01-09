Сотрудники краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова составили рейтинг самых читаемых книг в регионе за прошлый год. Об этом пишет газета "Алтайская правда".
Итак, на первом месте находятся книги "Лавр" и "Авиатор" Евгения Водолазкина, а также "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной. Эти книги стали самыми востребованными в прошлом году.
На втором месте оказались "Обитель" (Захар Прилепин) и "Остаток дня" (Кадзуо Исигуро). На третьем месте расположились "Патриот" (Андрей Рубанов), "Планета Вода" (Борис Акунин) и "Таинственная страсть" (Василий Аксенов). Четвертое место поделили "Елтышевы" (Роман Сенчин) и "Тобол. Много званых" (Алексей Иванов). А на пятое место встали романы "Война и мир" (Лев Толстой), "Преступление и наказание" (Федор Достоевский), "Мастер и Маргарита" (Михаил Булгаков) и "Три товарища" (Эрих Мария Ремарк).
В первую десятку также попали "Бабий ветер" (Рубина Дина), "Лестница Якова" (Улицкая Людмила), "iPhuck 10" (Пелевин Виктор), "Маленькая жизнь" (Янагихара Ханья), Пол "Хижина" (Янг Уильям), "Тень горы" (Робертс Грегори Дэвид), "Две сестры и Кандинский" (Маканин Владимир), "Мой лейтенант" (Гранин Даниил) и "Зимняя дорога" (Юзефович Леонид).
Комментарии
Среди этих имен есть алтайские писатели? Нет? А почему? Что делает АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ библиотека для популяризации АЛТАЙСКИХ писателей, живших и работавших ранее и пишущих в наши дни? Кого-нибудь, кроме Шукшина, может назвать нынешняя молодежь? Да и многие из более взрослых поколений.
Мало кто скажет даже, кто такой Шишков, имени которого носит краевая библиотека, и как он связан с Алтаем.